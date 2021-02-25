Вильфанд: Оттепель в центре Европейской России будет хмурой и дождливой

Резкое потепление ожидает регионы центра Европейской России. За 48 часов температура воздуха поднимется на 25-30 градусов и начнется оттепель. Такое изменение погоды связано с наступлением циклона, который потеснил антициклон, рассказали в Гидрометцентре.

"В четверг, 25 февраля, к середине дня температура будет варьироваться от 0…+3 градусов, - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Однако не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление - это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака".

Он также предупредил, что сегодня будет мокрый снег и дождь, усилятся порывы ветра. Такое изменение погоды будет характерно для центра Европейской России. Потепление усилит гололед. Снег будет таять и тут же подмерзать при сильном ветре, предупредил метеоролог.

Теплее всего будет в Крым и в Краснодарском крае, где ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем воздух будет прогреваться от четырех до девяти градусов.