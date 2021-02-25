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25.02.2021 16:48
Рубрика: Экономика

За полгода количество безработных в Москве сократилось почти на 70%

Текст: Любовь Проценко
Число официально зарегистрированных безработных в Москве в настоящее время составляет 68 тысяч человек. Такие данные приводит Центр занятости "Моя работа". За полгода этот показатель снизился почти на 70%. Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,93%. В пик пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 3,04%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны, многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику. Так, за последние полгода служба занятости трудоустроила около 74 тысяч человек. Количество безработных за аналогичный период уменьшилось почти на 70%. На сегодняшний день в столице уровень безработицы составляет порядка 0,93%. Для сравнения в пик пандемии этот показатель составлял 3,04%. Столичная служба занятости создает сегодня все условия для того, чтобы каждый заинтересованный в работе нашел ее. Для соискателя реализуется активная стратегия - поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков. Карьерные эксперты максимально подготавливают кандидата под требования рынка труда", - рассказала она.

Удаленка стала привлекательной для сотрудников и работодателей

Кроме того, специалисты центра "Моя работа" помогают составить конкурентоспособное резюме или адаптировать его под вакансию, учат пользоваться популярными интернет-порталами по поиску работы, грамотно задавать параметры поиска вакансий и откликаться на предложения работодателей. На 5 площадках службы занятости проводятся открытые отборы, позволяющие кандидату пройти интервью сразу в несколько компаний и фактически одномоментно получить приглашение на работу.

Сейчас в приоритете - быстрое трудоустройство безработных, готовых оперативно выйти на рынок труда. Совместно с крупной российской рекрутинговой компанией HeadHunter службе занятости удалось увеличить количество вакансий в три раза - до 294 тысяч.

Если у вас остались вопросы или необходима помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы - службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра "Моя карьера" - mycareer.moscow, Центра занятости населения "Моя работа" - czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг "Мои Документы" города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: Центры занятости "Моя работа" на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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