Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками

Резкое потепление, случившееся в Московском регионе в течение нескольких часов, привело к образованию сосулек, наледи и снежных свесов на выступающих конструкциях зданий. "Управляющие компании сейчас обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков", - отмечает первый замруководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.

По его словам, Госжилинспекция непрерывно контролирует эту работу - в том числе и дистанционно, через мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Однако Шелухин напоминает, что жесткой периодичности уборки снега и льда с крыш нигде не установлено. Наледь и сосульки должны удаляться по мере необходимости.

"Это можно трактовать следующим образом: работы должны быть организованы максимально оперативно", - уточняет представитель ГЖИ. И вместе с тем напоминает гражданам: в такую погоду, как сейчас, всем нужно соблюдать максимальные меры предосторожности. Не ходить вплотную к домам, с крыш которых может внезапно съехать снежно-ледовая масса, почаще смотреть вверх - на козырьки и другие выступы. "И обязательно напомните эти правила детям!", - резюмирует Шелухин.