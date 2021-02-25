Готовы ли в ДФО проводить техосмотр по-новому

С 1 марта в России начнут действовать новые правила технического осмотра автомобилей. Уйдет в прошлое выдача липовых диагностических карт: машину придется обязательно загонять на станцию ТО, где во время процедуры ее будут дважды фотографировать с указанием координат. Вся информация о состоянии железного коня (по новым условиям придется учесть свыше 80 требований к его безопасности) и данные о техосмотре окажутся в цифровой карте за электронной подписью специалиста, а в итоге - в общей базе ЕАИСТО. Доступ к ней получат МВД и страховые компании.

Можно быть уверенным: отныне станции ТО будут распахивать двери только для реальной, а не липовой работы с клиентами. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Звучит все это очень хорошо. Если не учитывать почти панические настроения, овладевшие игроками рынка. О неготовности многих станций техосмотра перейти на новый режим работы говорят не только их владельцы, но и страховщики, и сотрудники ГИБДД. Чем может обернуться ситуация для Дальнего Востока?

Помигайте фарами

Блицопрос автолюбителей, проведенный корреспондентом "РГ" среди знакомых в разных регионах округа, выявил удручающий факт. Больше половины владельцев личного транспорта получают диагностические карты, обходясь без техосмотра. Конечно, выборка не совсем корректна, но результаты "исследования" уж очень ожидаемы. Вишенкой на торте стал ответ одного из респондентов:

- Последний раз я проходил техосмотр в 1990-е. Работники страховых компаний и сотрудники ГИБДД ни разу не интересовались диагностической картой. В суровых дальневосточных условиях большинство авто с переделками, в заводском виде по нашим дорогам на них не поездишь.

Регион, в котором остались такие нелюбопытные страховщики, знакомый слезно попросил не называть, хотя подозрения, что с 1 марта вольница закончится, у него уже появились.

Впрочем, людей, честно доставляющих машину на ТО, тоже немало. И с особыми сложностями получение карты не связано.

- Прохожу осмотр регулярно. Происходит это так: "Посигнальте. Покажите аптечку, аварийный знак. Помигайте фарами. Ну все, до свидания", - говорит хабаровчанка Илона.

Стоит ли удивляться, что добросовестные операторы техосмотра в целом реформу поддерживают.

- Решение очень нужное, - говорит владелец одной из хабаровских станций Илья Одегов. - То, что происходило в последние годы, иначе как беспределом и не назовешь. Весь техосмотр "ушел" в продажу карт. Я честный оператор и меня такое задевает. Почему кто-то за год спокойно "делает"11 тысяч карт, если реально можно выдать лишь от двух до трех тысяч? Одна машина проходит проверку 20-30 минут. Если станция обслуживает больше 30-35 авто в день - значит, это липовая диагностика. Не секрет, что часто в жульническом бизнесе замешаны страховые - нет, не компании - агенты. Например, региональный тариф на осмотр легковой машины - 528 рублей. Они покупают карты у недобросовестных операторов за 300 и продают за тысячу. Спекулянты.

Ряды поредеют

Теперь продавцам липовых карт делать на рынке будет нечего. Следует ли ожидать появления очередей из приехавших на на осмотр машин? Не исключено: сертифицированных станций станет меньше и они будут ограничены по количеству автомобилей, которые могут пройти ТО в течение суток. Российский союз автостраховщиков (РСА) уже объявил, что из пяти с лишним тысяч станций, числящихся в реестре операторов, половина даже не ответила на запрос, готовы ли они продолжить работу по новым требованиям!

Но недобрые сюрпризы получили и добросовестные игроки рынка. Начнем с оборудования - для съемки машины обычный фотоаппарат не подойдет, можно использовать только поверенные в Росстандарте устройства. Это затратно. Проверку тех самых 80 пунктов безопасности тоже нужно обеспечить специальной и дорогой аппаратурой. Кстати, первые эксперименты с геолокацией вдруг показали, что в местах плотной застройки координаты определяются ошибочно. В минтрансе в связи с этим собираются увеличить допустимую погрешность (сейчас она составляет 15 метров).

То, что происходило в последние годы, иначе как беспределом и не назовешь. Весь техосмотр "ушел" в продажу диагностических карт. Многие за год спокойно "делали" 11 тысяч документов, хотя на самом деле реально можно выдать лишь до трех тысяч

- РСА обеспокоен складывающейся ситуацией, предвидит затруднения для водителей с прохождением ТО при нехватке операторов, отвечающих новым требованиям закона, - рассказал "Интерфаксу" президент союза Игорь Юргенс.

Он сообщил, что автостраховщики уже предложили Центробанку отвязать диагностические карт от полисов "автогражданки" при оформлении договора ОСАГО, чтобы избежать возможной дестабилизации своего сегмента. Но о каких-то решениях на этот счет не слышно.

Илья Одегов считает, что некоторые проблемы - например, с геолокацией - надуманные.

- У меня подозрение, что в таком случае речь идет об обычных гаражах. Под землей у них бункер для проведения ТО. В бункере, конечно сигнал не "возьмет". В хабаровской ассоциации операторов техосмотра у добросовестных компаний таких проблем не возникло, - говорит он.

Зато изменение требований к производственно-технической базе ударило по всем.

По словам Одегова, минимальные вложения, необходимые для приведения в порядок одной станции, - от двух миллионов рублей.

- Заводы "задрали" цены на оборудование. Мне непонятно: разве нельзя на государственном уровне как-то ограничить их аппетиты? - задается он вопросом.

Тарифы ниже разумного

Деньги - больная тема. Средств на реорганизацию у добросовестных станций не хватает. Остается брать кредиты.

- Под льготный процент банки давать не хотят, а обычный для нас непосилен, - сетует Одегов. - Государственных программ на перевооружение станций ТО не предусмотрено. Изменение правил и требований техосмотра есть. А программ, помогающих внедрить эти новшества, нет.

- Нам не хватает ресурсов, - рассказывает руководитель отраслевой компании из Уссурийска Юлия Поленок. - Потребовалась закупка нового оборудования, нужно было переобучать специалистов. Готовим потихоньку, по одному. Затрат много, а дохода, чтобы все их перекрывать, нет.

Последняя фраза не должна удивлять. Все упирается в тарифы, низкие до смешного, - так считают специалисты.

- Предельные размеры ниже реальных затрат. Иногда в три-четыре раза, - объясняет генеральный директор ассоциации "Тех­осмотр ДВ" Виктор Шпаков.

По словам общественника, новая методика установления предельного размера оплаты необходима. Пока ФАС только обещает ее разработать, власти в регионах начинают понимать: стоимость техосмотра поднимать нужно. Ведь обеспечение достаточного количество пунктов ТО возложено именно на правительства территорий. Но попробуй обеспечь, если это невыгодно бизнесу. В том же Хабаровском крае отраслевому сообществу удалось убедить соответствующие ведомства, и в марте цена немного увеличится.

- Методика установления тарифов по стране уравнивает Дальний Восток, где восемь месяцев длится зима, с Сочи, - горячится Илья Одегов. - У нас все стоит больших денег: само оборудование, его обслуживание, отопление. Если б здесь зимой была плюсовая температура, я поставил бы на улице шатер и был бы очень доволен полученными 500 рублями за осмотр одной машины. А ведь еще и налоги платить надо, и зарплату людям!

Системный подход

На взгляд Виктора Шпакова, при реформировании системы техосмотра необходимо правильно расставить приоритеты.

- Надо четко определить, для чего все это делается. В принятой правительством страны стратегии безопасности дорожного движения заложена цель - нулевая смертность в ДТП к 2030 году, - говорит он.

А поэтому нужно говорить о системных преобразованиях. Именно они должны быть итогом масштабных перемен, а не просто ликвидация "левых" диагностических карт.

- По статистике четыре процента всех ДТП у нас происходит по вине неисправности транспортного средства, - напоминает Виктор Шпаков. - Они проанализированы? Почему все эти машины в негодном состоянии вышли на трассу? Какова в этом вина станций техосмотра? Как нужно изменить технологию проведения ТО?

Перечень нормативных документов, связанных с реформой, в основном касается, по мнению общественника, производственно-технической базы. Это опять же фотоаппараты, геолокация, размеры ворот и канав, высота помещения и так далее.

- Это важно, но это вторично! Главное - соблюдение технологии проведения техосмотра, - убеждает Шпаков. - Смотрите, геолокацию мы зафиксируем, а как зафиксировать параметры состояния автомобиля? Как сделать это автоматически, минимизировав человеческий фактор? Недостаток реформы в том, что упор в ней сделан не на том, на чем нужно. Да, проблему с левыми картами сейчас, наверное, решат. А проблему качества техосмотра? Где прописано в качестве обязательного элемента повышение квалификации специалистов? Где хотя бы программы по обучению работы с ЕАИСТО? Где включено изменение методики установления тарифов? Где прописаны возможные льготные условия для добросовестных операторов?

А еще, как считает генеральный директор ассоциации "Тех­осмотр ДВ", в каждом регионе должна быть подписанная губернатором программа развития станций ТО. В ней следует предусмотреть развитие производственно-технической базы, работу центров безопасности, подготовку кадров. И вот тогда реформа будет полной.

Кстати

По словам главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова, особое опасение у ведомства сегодня вызывает Ингушетия, где обеспеченность пунктами ТО чуть более 25 процентов, а также Забайкальский край (31 процент) и Кабардино-Балкария (38 процентов). В Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Крыму, Приморском крае, Иркутской, Сахалинской, Калужской и Московской областях их также нет в должном количестве.