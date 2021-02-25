Как господдержка помогает частным детским садам оставаться на плаву

Проблему доступности детских садов в Дальневосточном федеральном округе в целом удалось решить три года назад. Определенную роль сыграли в этом частные дошкольные организации - при всяческой помощи государства. Настоящую конкуренцию муниципальным они не составили, но свою нишу на рынке заняли. Насколько хорошо чувствует себя этот бизнес сегодня, выясняли корреспонденты "РГ".

Много не заработать

В Хабаровском крае больше всего частных детсадов, конечно, в краевом центре.

- В селах у людей недостаточно денег, чтобы оплачивать такие услуги. В городе спрос выше. И конкуренция развита. Хотя я всегда говорю нашим предпринимателям, что они друг другу не конкуренты, - отмечает председатель Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций Марина Петрова. - У нас небольшие сады: у кого-то десять детишек, у кого-то 30, может 80.

Большинство руководителей краевых дошкольных организаций предпочитают общаться друг с другом и совместно решать какие-то вопросы. Так удалось, например, с меньшими потерями пережить коронавирусный карантин.

- Я их подбадривала, рассказывала, что и как делать, чтобы получить субсидии, - вспоминает Марина Петрова. - В регионах, где нет подобных бизнес-объединений, люди разрознены. Одному трудно, особенно когда ты противостоишь муниципальным организациям. У нас монополия государства в этой сфере. А конкурировать с кем-то, у кого 99 процентов рынка, очень сложно.

Впрочем, есть и те, кто не объединяется с коллегами. И среди них не только добросовестные предприниматели, которым проще быть "самим по себе", но и нелегальные организации.

- Они никак не зарегистрированы, соответственно, не ждут проверок. Не заключают договоры с сотрудниками и родителями, не производят отчисления в фонды. У них услуги невысокого качества. При этом более низкие цены. И родители, рискуя безопасностью детей, выбирают их, - сетует председатель ассоциации.

Такие "черные" предприниматели сразу лишают себя шанса получить помощь от государства. А она возможна. Например, раз в год управление экономического развития администрации Хабаровска объявляет конкурс на субсидию для тех, кто занимается социальной деятельностью. Его победителям компенсируют понесенные ранее затраты - до 150 тысяч рублей. Те, у кого есть лицензия на оказание образовательных услуг, могут получить до трех тысяч рублей в месяц из краевого бюджета на каждого воспитанника. Это снижает общую стоимость пребывания ребенка в садике.

- В некоторых регионах еще муниципалитет доплачивает предпринимателям за уход за детьми, но, сожалению, у нас в крае такого нет, - говорит Марина Петрова.

Говорить о прибыли сложно. Конечно, она есть, иначе работать было бы бессмысленно. Но и больших денег на частных садах не заработаешь. Если делать все по правилам, расходы оказываются значительными. Поэтому часто такой бизнес открывают те, кто просто любит детей.

Вам с логопедом или хореографом?

На звонок в ассоциацию частных детских садов Якутска ответила женщина, представившаяся Татьяной Иннокентьевной. Удивилась:

- Это давно мой личный телефонный номер. Распалась наша ассоциация, поскольку никому уже не нужна. Когда все начиналось, мы держались друг за друга, советовались, вместе чего-то требовали от властей. А сейчас условия для бизнеса хорошие, только работай.

Первый лицензированный детский сад был открыт в Якутии в 2012 году. А к концу 2020-го с детьми дошкольного возраста в республике (в основном - в ее столице) работали уже 52 предпринимателя, и на поддержку их деятельности в региональном бюджете было предусмотрено 138 миллионов рублей. Некоторые бизнесмены создали целые детсадовские холдинги. К примеру, в одном таком объединении насчитывается семь садиков, открытых в разных микрорайонах Якутска.

В 2012 году в Якутии был лицензированный детсад. К концу 2020-го - 52, и на их поддержку из региональной казны выделили 138 миллионов рублей

- Несколько лет назад, когда я пристраивала старших детей, найти место в частном лицензированном детском саду было почти невозможно. Приходилось оставлять ребятишек в квартирах у каких-то нянечек, которые следили за малышами, кормили их, но не более того. А когда пришла пора устраивать в ясельную группу младшего, я была потрясена тем, как изменилась ситуация за короткое время. Раньше искала хоть что-то, а теперь выбирала. Мне предлагали и простые варианты, и "углубленные", с логопедами, хореографами, профессиональными музыкантами, даже с изучением английского, - рассказывает многодетная мама Надежда Нестерова.

Она поделилась с "РГ" своими впечатлениями от качества обслуживания, благо поменяла несколько детских садов и может сравнивать. Сначала остановила выбор на садике, расположенном неподалеку в трехкомнатной квартире.

- Кормили детей изумительно, благо кухня своя, и хозяйка хорошая стряпуха. Но ощущалась теснота, гулять выводили на общую дворовую площадку. А потом в квартире прорвало трубу, и все залило. Когда уже ушли оттуда, оказалось, что подхватили там какую-то инфекцию. Как раз в это время в соседнем подъезде нашего дома открылся другой частный садик - в помещении, построенном специально для этой цели. Конечно, мы пошли туда. Лучшего я не встречала. Отличное питание, множество игрушек, своя площадка, дети постоянно чем-то заняты, их развлекают и учат, и видно, что им это интересно, - вспоминает Надежда.

Тем не менее, когда подошла очередь в муниципальный детсад, Нестеровы перевели ребенка туда.

- А что было делать? В первом мы платили 15 тысяч рублей в месяц, во втором - 12, а в муниципальном - две с половиной, - говорит Надежда.

Уравняли плату

В середине прошлого года в Петропавловске-Камчатском плата родителей за пребывание детей в частном детском саду стала равна такой же в муниципальном учреждении- 230 руб­лей в день или около пяти тысяч в месяц. Раньше стоимость доходила до 25 тысяч рублей в месяц. Дело в том, что предприниматели теперь могут получить из бюджета города субсидию для компенсации большей части расходов, которые раньше несли родители.

Но к настоящему моменту в программу субсидирования вошли только два находящихся в столице края частных детских сада. Чтобы вступить в программу, нужно выполнить ряд условий, главное из которых - наличие лицензии на образовательную деятельность. Всего в краевом центре восемь частных детских садов, пять лицензию имеют. В мэрии подсчитали, что возмещение расходов позволит сократить очередь на 180-200 мест.

Как рассказывает Олеся Раевская, соучредитель частного детсада "Чебурашка", одного из двух, получивших лицензии, спустя всего несколько дней с момента заключения соглашения с администрацией города на получение субсидии группы были полностью заполнены.

- Наша услуга стала доступна большему количеству родителей. Если раньше мы принимали ребятишек от 1,3 до трех лет, то сейчас можем расширить специализацию и принимать детей до семи. Это удобно родителям, воспитателям и благоприятно для ребят, они могут оставаться у нас до школы, - отмечает она.