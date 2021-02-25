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Обстановка на фарватере

Регионы Дальнего Востока по-разному интегрируются в систему Севморпути
Текст: Владимир Таюрский (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 40(8391)
Экспериментальный рейс танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", впервые доставившего зимой партию сжиженного газа из Сабетты в Китай и пробившегося обратно сквозь льды арктических морей, стал первым шагом к открытию круглогодичной навигации по Севморпути. Возможность ежегодно перевозить по этому маршруту запланированные 80 миллионов тонн грузов стала вполне осязаемой. В первую очередь это означает ускоренное развитие западного сектора российской Арктики, где формируется основная грузовая база. На Востоке все менее очевидно, но регионы-выгодоприобретатели будут и здесь.
Газовоз "Кристоф де Маржери" впервые прошел по маршруту Севморпути на восток и обратно в самое тяжелое зимнее время. Фото: sovcomflot.ru Газовоз "Кристоф де Маржери" впервые прошел по маршруту Севморпути на восток и обратно в самое тяжелое зимнее время. Фото: sovcomflot.ru
Газовоз "Кристоф де Маржери" впервые прошел по маршруту Севморпути на восток и обратно в самое тяжелое зимнее время. Фото: sovcomflot.ru

Если говорить о непосредственном участии дальневосточных субъектов в развитии СМП, сейчас пальма первенства принадлежит далеко находящемуся от этого маршрута Приморскому краю. Здесь на судостроительном комплексе "Звезда" будут построены три мощнейших атомных ледокола проекта "Лидер". Первый заложили в июле прошлого года. Кроме того, приморские корабелы получили заказ на строительство 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" и трех продуктовозов с заявленным объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Безусловным выгодоприобретателем станет Камчатка, где в бухте Бечевинская начинается строительство СПГ-терминала. В этом порту сжиженный природный газ на пути с Ямала в страны АТР будут перегружать с судов ледового класса на обычные танкеры. Перегрузочный хаб даст региону не только новые рабочие места и дополнительные поступления в казну. Местные власти связывают с ним ускоренную газификацию полуострова.

Кроме того, Камчатка уже выступила в качестве грузоотправителя по СМП. В 2019-2020 годах отсюда в Санкт-Петербург были перевезены две крупные партии рыбы. В перспективе планируется совершать до четырех рейсов ежегодно, причем обратная загрузка не менее важна.

- Любые грузы из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска могут быть доставлены до Петропавловска-Камчатского буквально за две недели. Это один из ключевых путей по сокращению стоимости доставки, - отмечает губернатор Владимир Солодов.

Северный морской путь может и должен стать важнейшей транспортной артерией России

На Чукотке "опорными точками" Севморпути станут порты Певек и Провидения. Планируется, что они будут обеспечивать бункеровку, безопасность судоходства и поддерживающие функции на СМП. Из этого региона тоже есть что вывозить. Грузовая база связана в первую очередь с разработкой Баимского месторождения меди и деятельностью других недропользователей. Предполагается, что грузооборот основных портов автономного округа после реконструкции вырастет в пять раз.

В Якутии единственный порт, который может интегрироваться в систему СМП с заходом крупнотоннажных судов, - Тикси. Но он мелководный, необходимы дноуглубительные работы.

- Когда мы реализуем проект глубоководного порта, то Тикси станет центром снабжения всей республики через Северный морской путь, - считает премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко.

В более глобальном плане, по мнению главы региона Айсена Николаева, Тикси может быть базой для обеспечения безопасности всего Севморпути.

- Порт подходит для этого с точки зрения проведения спасательных операций, наличия служб по метеонаблюдениям за Арктикой, а также развернутой в Тикси группировкой войск, - отмечает он.

Вместе все эти звенья соучастия в проекте подчинены одной стратегической цели:

- СМП может и должен стать важнейшей транспортной артерией России, - подчеркивает вице-премьер - полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия ДФО Чукотский АО ДФО Камчатский край

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