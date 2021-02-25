Вступил в силу стандарт ответственности резидентов Арктической зоны РФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Севера. Документ является частью федерального закона о гос­поддержке предпринимательской деятельности в Арктике.

Промышленные компании, которые придут и уже приходят в Арктику, начинают работу не на пустом месте. Северные просторы давно обжиты коренными малочисленными народами (КМНС). Соблюдение резидентами арктической зоны стандарта ответственности позволяет рассчитывать не просто на налаживание бесконфликтных отношений с оленеводами, рыбаками и охотниками. Предполагается, что компании, придерживающиеся включенных в этот документ правил, будут помогать коренным жителям тундры развиваться, налаживать лучшую жизнь. Правда, закон не обязывает промышленные предприятия соблюдать эти правила. Они рекомендованы.

По словам разработчика стандарта, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии имени

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Натальи Новиковой, проект документа был более конкретным. Однако в окончательном варианте в нем не оказалось механизмов реализации и индикаторов, по которым можно оценивать исполнение писаных правил.

- Индикаторы были разработаны, они входили в мое техническое задание. Но их не приняли, - рассказала Наталья Новикова.

Эксперты рассчитывают на добрую волю резидентов и их желание налаживать нормальные отношения с общинами.

- Мы надеемся, что, хотя стандарт и носит рекомендательный характер, он будет воспринят компаниями как необходимое условие осуществления деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов, - отмечает сенатор, президент Ассоциации КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Наверное, если бы следование этому документу не требовало каких-то затрат, можно было бы говорить не о наде­ждах, а об уверенности в том, что правила будут соблюдаться. Но, по словам Натальи Новиковой, для исполнения многих пунктов нужны деньги и организационные усилия.

- Компании любят жертвовать средства Третьяковской галерее. Потому что по телевизору покажут. А если что-то будет для какого-то поселка сделано, об этом же никто не узнает, - говорит она.

Любопытный пример "сделанного для поселка" привел спикер парламента Якутии Петр Гоголев. Недавно власти республики обсудили взаимодействие с одной из крупнейших компаний, добывающей на территории региона миллиарды кубометров газа на экспорт. По ходу совещания представитель недропользователя рассказал и о социальной поддержке местного населения в 2020-м:

- Закуплено 20 школьных рюкзаков, 100 детских новогодних подарков, выделено 150 тысяч рублей на организацию автопробега, ну и на борьбу с коронавирусом были выделены деньги. У нас каждый депутат оказывает людям больше поддержки за год, - заметил Петр Гоголев.

По мнению Натальи Новиковой, принятие стандарта в нынешнем виде - это первый шаг. В дальнейшем документ может совершенствоваться, но для этого надо будет оценить практику его применения хотя бы в течение года.

Прямая речь

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- Защита законных прав представителей коренных малочисленных народов Севера - это основа экономического развития Камчатского края, основа благополучия жителей и сохранения культурных ценностей, истории, которая составляет наше богатство. Достаточно много обращений ко мне поступает со стороны коренных народов, считаю, что органам краевой власти необходимо усиливать работу с ними. Я инициировал разработку закона о коренных народах, защите их прав и интересов. Его создание немного затянулось, но пока это не так страшно, потому что важно скрупулезно выверить все положения, которые мы собираемся в него включить, и обсудить их с представителями КМНС.