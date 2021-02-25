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25.02.2021 06:33

Стандарт на доверии

Резидентам арктической зоны рекомендовали содействовать развитию коренных народов Севера
Текст: Владимир Таюрский (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 40(8391)
Вступил в силу стандарт ответственности резидентов Арктической зоны РФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Севера. Документ является частью федерального закона о гос­поддержке предпринимательской деятельности в Арктике.

Промышленные компании, которые придут и уже приходят в Арктику, начинают работу не на пустом месте. Северные просторы давно обжиты коренными малочисленными народами (КМНС). Соблюдение резидентами арктической зоны стандарта ответственности позволяет рассчитывать не просто на налаживание бесконфликтных отношений с оленеводами, рыбаками и охотниками. Предполагается, что компании, придерживающиеся включенных в этот документ правил, будут помогать коренным жителям тундры развиваться, налаживать лучшую жизнь. Правда, закон не обязывает промышленные предприятия соблюдать эти правила. Они рекомендованы.

Фото: sovcomflot.ru
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По словам разработчика стандарта, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии имени

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Натальи Новиковой, проект документа был более конкретным. Однако в окончательном варианте в нем не оказалось механизмов реализации и индикаторов, по которым можно оценивать исполнение писаных правил.

- Индикаторы были разработаны, они входили в мое техническое задание. Но их не приняли, - рассказала Наталья Новикова.

Эксперты рассчитывают на добрую волю резидентов и их желание налаживать нормальные отношения с общинами.

- Мы надеемся, что, хотя стандарт и носит рекомендательный характер, он будет воспринят компаниями как необходимое условие осуществления деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов, - отмечает сенатор, президент Ассоциации КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

Наверное, если бы следование этому документу не требовало каких-то затрат, можно было бы говорить не о наде­ждах, а об уверенности в том, что правила будут соблюдаться. Но, по словам Натальи Новиковой, для исполнения многих пунктов нужны деньги и организационные усилия.

- Компании любят жертвовать средства Третьяковской галерее. Потому что по телевизору покажут. А если что-то будет для какого-то поселка сделано, об этом же никто не узнает, - говорит она.

Любопытный пример "сделанного для поселка" привел спикер парламента Якутии Петр Гоголев. Недавно власти республики обсудили взаимодействие с одной из крупнейших компаний, добывающей на территории региона миллиарды кубометров газа на экспорт. По ходу совещания представитель недропользователя рассказал и о социальной поддержке местного населения в 2020-м:

- Закуплено 20 школьных рюкзаков, 100 детских новогодних подарков, выделено 150 тысяч рублей на организацию автопробега, ну и на борьбу с коронавирусом были выделены деньги. У нас каждый депутат оказывает людям больше поддержки за год, - заметил Петр Гоголев.

По мнению Натальи Новиковой, принятие стандарта в нынешнем виде - это первый шаг. В дальнейшем документ может совершенствоваться, но для этого надо будет оценить практику его применения хотя бы в течение года.

Прямая речь

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- Защита законных прав представителей коренных малочисленных народов Севера - это основа экономического развития Камчатского края, основа благополучия жителей и сохранения культурных ценностей, истории, которая составляет наше богатство. Достаточно много обращений ко мне поступает со стороны коренных народов, считаю, что органам краевой власти необходимо усиливать работу с ними. Я инициировал разработку закона о коренных народах, защите их прав и интересов. Его создание немного затянулось, но пока это не так страшно, потому что важно скрупулезно выверить все положения, которые мы собираемся в него включить, и обсудить их с представителями КМНС.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Якутия

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