Северяне выскажут отношение к газохимическому проекту на референдуме

Новости

Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса 05:56
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:32
Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций 05:09
Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 05:24
Рубрика: Общество

Вопрос с подвохом

Северяне выскажут отношение к газохимическому проекту на референдуме
Текст: Дина Непомнящая (Хабаровский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 40(8391)
В Аяно-Майском районе Хабаровского края на 21 марта намечен референдум. Необычное для уровня муниципалитета мероприятие требуют провести местные жители. Вынесенный на голосование вопрос звучит так: "Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры?".
Красота Охотского побережья довольно хрупка. Прежде чем реализовывать здесь мощные проекты, требуется проведение серьезных экологических экспертиз. Фото: Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН Красота Охотского побережья довольно хрупка. Прежде чем реализовывать здесь мощные проекты, требуется проведение серьезных экологических экспертиз. Фото: Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН
Красота Охотского побережья довольно хрупка. Прежде чем реализовывать здесь мощные проекты, требуется проведение серьезных экологических экспертиз. Фото: Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН

Кстати, формулировка, в которой объединили парк и объекты инфраструктуры, не понравилась краевой прокуратуре. И в постоянном судебном присутствии Николаевского-на-Амуре городского суда в селе Аян вопрос признали не соответствующим требованиям законодательства. Это означало, что все дальнейшие действия по референдуму придется отменить. Но активисты подали апелляцию и успешно обжаловали решение в Хабаровском краевом суде.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Почему извержение вулкана Ключевской может отразиться на экологии Камчатки

Между тем эта история уже наделала в крае много шума. Проект завода анонсировали в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщило, что китайская компания построит в Хабаровском крае крупнейшее в мире производство метанола мощностью 7,2 миллиона тонн в год. Ресурсной базой станут месторождения газа в Якутии. А доставлять сырье в Аян будут по газопроводу протяженностью около 1,2 тысячи километров. Стоимость проекта оценили в 740 миллиардов рублей, 40 из них должно было пойти на инфраструктуру в поселке.

Жители района встревожились: а экологическая безопасность? На территории протекают нерестовые реки, расположен заповедник. Неужели все это будет разрушено? Началась борьба.

Надо признать, противник выглядел достаточно мифическим. Заявление двухгодичной давности фактически было первой и последней официальной информацией о проекте.

- В администрацию района поступали запросы. Но касались они подтверждения тех данных, которые находятся в открытых ресурсах: численность, география. Официальных обращений с намерениями инвестора не было, - говорит глава района Алексей Ивлиев.

Точки над "i" расставил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

- Идею прорабатывает ООО "Дальвос Энергия", представитель китайской корпорации "Сириус Холдинг". Проект находится на стадии подготовки технико-экономических расчетов, - пояснил он в ответе "РГ". - Решений о начале реализации в настоящее время нет. Необходимо провести комплексную экспертизу, включая экологическую. Правительство края и администрация Аяно-Майского района также настаивают на этнологической экспертизе для определения воздействия проекта на исконную среду обитания и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов. Создана рабочая группа с целью всестороннего изучения и обсуждения возможных вариантов размещения объектов производственного назначения, влияния на окружающую среду и среду обитания жителей района, социальное развитие территории.

Тем временем продолжают кипеть страсти вокруг референдума, стоимость которого, кстати, оценивается минимум в 800 тысяч рублей. Теперь прокуратура оспаривает сроки его проведения.

- Будем подавать апелляционную жалобу, - пообещала представитель инициативной группы Марианна Штанько-Волостникова.

Между тем

Строительство газопровода из Якутии к побережью Охотского моря действительно планируется. Правда, речь идет о более реальном проекте. Якутская топливно-энергетическая компания в январе года выиграла три аукциона Роснедр, существенно увеличив площадь недропользования. По словам генерального директора Андрея Коробова, стратегия развития компании направлена на значительный прирост запасов в пределах имеющихся лицензионных участков для реализации крупного проекта. "Он предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров до побережья Охотского моря и строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью до 18 миллионов тонн", - пояснил Коробов.

Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года компания рассматривала как варианты возможность организации газохимического производства или производства сжиженного природного газа. Судя по недавнему заявлению ее руководителя, выбор сделан в пользу СПГ.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"