Северяне выскажут отношение к газохимическому проекту на референдуме

В Аяно-Майском районе Хабаровского края на 21 марта намечен референдум. Необычное для уровня муниципалитета мероприятие требуют провести местные жители. Вынесенный на голосование вопрос звучит так: "Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры?".

Красота Охотского побережья довольно хрупка. Прежде чем реализовывать здесь мощные проекты, требуется проведение серьезных экологических экспертиз. Фото: Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН

Кстати, формулировка, в которой объединили парк и объекты инфраструктуры, не понравилась краевой прокуратуре. И в постоянном судебном присутствии Николаевского-на-Амуре городского суда в селе Аян вопрос признали не соответствующим требованиям законодательства. Это означало, что все дальнейшие действия по референдуму придется отменить. Но активисты подали апелляцию и успешно обжаловали решение в Хабаровском краевом суде.

Между тем эта история уже наделала в крае много шума. Проект завода анонсировали в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщило, что китайская компания построит в Хабаровском крае крупнейшее в мире производство метанола мощностью 7,2 миллиона тонн в год. Ресурсной базой станут месторождения газа в Якутии. А доставлять сырье в Аян будут по газопроводу протяженностью около 1,2 тысячи километров. Стоимость проекта оценили в 740 миллиардов рублей, 40 из них должно было пойти на инфраструктуру в поселке.

Жители района встревожились: а экологическая безопасность? На территории протекают нерестовые реки, расположен заповедник. Неужели все это будет разрушено? Началась борьба.

Надо признать, противник выглядел достаточно мифическим. Заявление двухгодичной давности фактически было первой и последней официальной информацией о проекте.

- В администрацию района поступали запросы. Но касались они подтверждения тех данных, которые находятся в открытых ресурсах: численность, география. Официальных обращений с намерениями инвестора не было, - говорит глава района Алексей Ивлиев.

Точки над "i" расставил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

- Идею прорабатывает ООО "Дальвос Энергия", представитель китайской корпорации "Сириус Холдинг". Проект находится на стадии подготовки технико-экономических расчетов, - пояснил он в ответе "РГ". - Решений о начале реализации в настоящее время нет. Необходимо провести комплексную экспертизу, включая экологическую. Правительство края и администрация Аяно-Майского района также настаивают на этнологической экспертизе для определения воздействия проекта на исконную среду обитания и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов. Создана рабочая группа с целью всестороннего изучения и обсуждения возможных вариантов размещения объектов производственного назначения, влияния на окружающую среду и среду обитания жителей района, социальное развитие территории.

Тем временем продолжают кипеть страсти вокруг референдума, стоимость которого, кстати, оценивается минимум в 800 тысяч рублей. Теперь прокуратура оспаривает сроки его проведения.

- Будем подавать апелляционную жалобу, - пообещала представитель инициативной группы Марианна Штанько-Волостникова.

Между тем

Строительство газопровода из Якутии к побережью Охотского моря действительно планируется. Правда, речь идет о более реальном проекте. Якутская топливно-энергетическая компания в январе года выиграла три аукциона Роснедр, существенно увеличив площадь недропользования. По словам генерального директора Андрея Коробова, стратегия развития компании направлена на значительный прирост запасов в пределах имеющихся лицензионных участков для реализации крупного проекта. "Он предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров до побережья Охотского моря и строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью до 18 миллионов тонн", - пояснил Коробов.

Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года компания рассматривала как варианты возможность организации газохимического производства или производства сжиженного природного газа. Судя по недавнему заявлению ее руководителя, выбор сделан в пользу СПГ.