Северяне выскажут отношение к газохимическому проекту на референдуме

Кстати, формулировка, в которой объединили парк и объекты инфраструктуры, не понравилась краевой прокуратуре. И в постоянном судебном присутствии Николаевского-на-Амуре городского суда в селе Аян вопрос признали не соответствующим требованиям законодательства. Это означало, что все дальнейшие действия по референдуму придется отменить. Но активисты подали апелляцию и успешно обжаловали решение в Хабаровском краевом суде.
Между тем эта история уже наделала в крае много шума. Проект завода анонсировали в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщило, что китайская компания построит в Хабаровском крае крупнейшее в мире производство метанола мощностью 7,2 миллиона тонн в год. Ресурсной базой станут месторождения газа в Якутии. А доставлять сырье в Аян будут по газопроводу протяженностью около 1,2 тысячи километров. Стоимость проекта оценили в 740 миллиардов рублей, 40 из них должно было пойти на инфраструктуру в поселке.
Жители района встревожились: а экологическая безопасность? На территории протекают нерестовые реки, расположен заповедник. Неужели все это будет разрушено? Началась борьба.
Надо признать, противник выглядел достаточно мифическим. Заявление двухгодичной давности фактически было первой и последней официальной информацией о проекте.
- В администрацию района поступали запросы. Но касались они подтверждения тех данных, которые находятся в открытых ресурсах: численность, география. Официальных обращений с намерениями инвестора не было, - говорит глава района Алексей Ивлиев.
Точки над "i" расставил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.
- Идею прорабатывает ООО "Дальвос Энергия", представитель китайской корпорации "Сириус Холдинг". Проект находится на стадии подготовки технико-экономических расчетов, - пояснил он в ответе "РГ". - Решений о начале реализации в настоящее время нет. Необходимо провести комплексную экспертизу, включая экологическую. Правительство края и администрация Аяно-Майского района также настаивают на этнологической экспертизе для определения воздействия проекта на исконную среду обитания и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов. Создана рабочая группа с целью всестороннего изучения и обсуждения возможных вариантов размещения объектов производственного назначения, влияния на окружающую среду и среду обитания жителей района, социальное развитие территории.
Тем временем продолжают кипеть страсти вокруг референдума, стоимость которого, кстати, оценивается минимум в 800 тысяч рублей. Теперь прокуратура оспаривает сроки его проведения.
- Будем подавать апелляционную жалобу, - пообещала представитель инициативной группы Марианна Штанько-Волостникова.
Строительство газопровода из Якутии к побережью Охотского моря действительно планируется. Правда, речь идет о более реальном проекте. Якутская топливно-энергетическая компания в январе года выиграла три аукциона Роснедр, существенно увеличив площадь недропользования. По словам генерального директора Андрея Коробова, стратегия развития компании направлена на значительный прирост запасов в пределах имеющихся лицензионных участков для реализации крупного проекта. "Он предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров до побережья Охотского моря и строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью до 18 миллионов тонн", - пояснил Коробов.
Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года компания рассматривала как варианты возможность организации газохимического производства или производства сжиженного природного газа. Судя по недавнему заявлению ее руководителя, выбор сделан в пользу СПГ.