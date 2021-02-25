У жителя Магадана нашли три тысячи доз наркотиков

В Магаданской области полицейские задержали 28-летнего мужчину по делу о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (часть пятая статья 228.1 УК РФ).

При обыске у подозреваемого нашли полтора килограмма синтетических наркотиков, а также упаковочные материалы для фасовки и компьютерная техника.

По данным регионального УМВД, из изъятых средств можно сделать около трех тысяч доз наркотиков, стоимостью более 7,5 миллионов рублей.

Фигурант дела арестован, максимально наказание по инкриминируемому преступлению - пожизненное лишение свободы.