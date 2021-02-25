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25.02.2021 07:01
Рубрика: Общество

Точка в истории золотого Кулара

В Якутии ликвидируют самый опасный для окружающей среды объект
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 40(8391)
В этом году в Усть-Янском районе Якутии начнут работы по ликвидации хвосто­хранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). Точку в славной летописи золотого Кулара, начинавшейся более полувека назад с комсомольских путевок, поставят бульдозеристы. Для экологии республики это станет, пожалуй, наиболее значимым событием.

В течение прошлого года минэкологии Якутии подготовило проектно-сметную документацию, получило все необходимые согласования и заключения. Госэкспертиза подтвердила достоверность расчетов. Сейчас на основании открытого конкурса идет отбор подрядной организации. Ей предстоит демонтировать заброшенную фабрику и полностью закрыть проблему хвостохранилища, захоронив его содержимое и проведя техническую рекультивацию земель.

В свое время на Куларе было добыто более 120 тонн золота. Теперь в течение ближайших двух лет на то, чтобы убраться за золотодобытчиками, будет потрачено 867,7 миллиона руб­лей из федерального бюджета.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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История хвостохранилища Куларской ЗИФ делится на две почти равные по времени части. Объект был введен в эксплуатацию в 1965 году, и около 30 лет в него складировали отходы обогащения. Золотодобытчики Кулара били рекорды, их слава гремела по всей стране, и чем выше поднималось на заполярных приисках знамя социалистического соревнования, тем быстрее заполнялся резервуар с отходами.

К 1990-му запасы золота истощились. Фабрику, а затем и само предприятие "Куларзолото" закрыли. Покидая эти края, горняки жгли никому уже не нужные благоустроенные дома, в поселке Кулар учителя сожгли даже свою бывшую школу. А хвостохранилище осталось - с накопленными в нем двумя с лишним тысячами тонн тяжелых металлов. В соответствии с законом заботу о содержании ставшего бесхозным объекта, признанного в республике самым опасным для экологии, взяло на себя государство. Если прежде в этом котловане складировали отходы, теперь в его обслуживание стали вкладывать бюджетные деньги. Уже 30 лет он требует внимания и вливаний, отравляет окружающую среду, а иногда и жизнь чиновников.

Несколько дней назад побывавший в Якутске заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил трем якутским министрам предостережения в связи с неполным освоением их ведомствами выделенных федеральных средств. В числе проштрафившихся оказался и глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев, которому вменили в вину слабую работу по подготовке к ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ.

Содержание мышьяка в донных отложениях на территории хвостохранилища превышает ПДК в 31 раз, а концентрация других опасных элементов составляет от двух до 92 ПДК

- В 2021 году все федеральные деньги должны быть освоены. Не будут, мы поговорим с вами через призму уголовно-процессуального законодательства. Будут проводиться следственные проверки в отношении конкретно вас, - пообещал замгенпрокурора.

Вряд ли дело дойдет до применения уголовно-процессуальных норм, поскольку подготовка к ликвидации объекта фактически завершена. Скорее всего, такое внимание надзорного органа к хвостохранилищу связано с высочайшим уровнем исходящей от него опасности. К примеру, содержание мышьяка в донных отложениях превышает ПДК в 31 раз, а концентрация других опасных элементов составляет от двух до 92 ПДК. Все это более четверти века лежит под открытым небом, заливается талыми водами и дождями, просачивается в грунт.

Сахамин Афанасьев прокомментировал беседу с прокурором очень кратко:

- План организационно-технических мероприятий подготовлен. Представление прокуратуры мы получили, оно будет исполнено.

Фото: РИА Новости
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Хранилище отходов Куларской ЗИФ - не единственное бесхозное сооружение такого рода, оставшееся с советских времен. Рядом, в том же Усть-Янском районе расположено хвостохранилище давно закрытого Депутатского ГОКа, где до середины 1990-х годов добывали олово. Подобные объекты есть в Усть-Майском, Верхоянском, Алданском районах. К их рекультивации экологи пытаются подступиться давно, но денег на это не хватает, а цена вопроса с каждым годом растет.

В 2016-м предполагалось, что на ликвидацию и консервацию трех самых опасных хвостохранилищ - Депутатского ГОКа, Куларской и Лебединской золотоизвлекательных фабрик - в сумме потребуется около 500 миллионов рублей. Теперь же только стоимость работ на Куларе немного не дотянула до миллиарда. Тем не менее движение началось.

- На очереди - хвостохранилище Депутатского ГОКа. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации по его консервации, - отметил глава минэкологии Якутии.

Ежегодно на подобных объектах проводят предпаводковые мероприятия и текущий ремонт, на что уходит по восемь - десять миллионов рублей. Но все равно гидротехнические сооружения ветшают, разрушаются и с каждым годом становятся опаснее. В августе 2020-го в ходе общественных слушаний по проекту консервации хвостохранилища Депутатского ГОКа местные жители отмечали, что во время дождей оно переполняется, вода вытекает в реки. А содержание некоторых вредных элементов в ней превышает ПДК в 200 раз.

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