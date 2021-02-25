В Якутии ликвидируют самый опасный для окружающей среды объект

В течение прошлого года минэкологии Якутии подготовило проектно-сметную документацию, получило все необходимые согласования и заключения. Госэкспертиза подтвердила достоверность расчетов. Сейчас на основании открытого конкурса идет отбор подрядной организации. Ей предстоит демонтировать заброшенную фабрику и полностью закрыть проблему хвостохранилища, захоронив его содержимое и проведя техническую рекультивацию земель.
В свое время на Куларе было добыто более 120 тонн золота. Теперь в течение ближайших двух лет на то, чтобы убраться за золотодобытчиками, будет потрачено 867,7 миллиона рублей из федерального бюджета.
История хвостохранилища Куларской ЗИФ делится на две почти равные по времени части. Объект был введен в эксплуатацию в 1965 году, и около 30 лет в него складировали отходы обогащения. Золотодобытчики Кулара били рекорды, их слава гремела по всей стране, и чем выше поднималось на заполярных приисках знамя социалистического соревнования, тем быстрее заполнялся резервуар с отходами.
К 1990-му запасы золота истощились. Фабрику, а затем и само предприятие "Куларзолото" закрыли. Покидая эти края, горняки жгли никому уже не нужные благоустроенные дома, в поселке Кулар учителя сожгли даже свою бывшую школу. А хвостохранилище осталось - с накопленными в нем двумя с лишним тысячами тонн тяжелых металлов. В соответствии с законом заботу о содержании ставшего бесхозным объекта, признанного в республике самым опасным для экологии, взяло на себя государство. Если прежде в этом котловане складировали отходы, теперь в его обслуживание стали вкладывать бюджетные деньги. Уже 30 лет он требует внимания и вливаний, отравляет окружающую среду, а иногда и жизнь чиновников.
Несколько дней назад побывавший в Якутске заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил трем якутским министрам предостережения в связи с неполным освоением их ведомствами выделенных федеральных средств. В числе проштрафившихся оказался и глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев, которому вменили в вину слабую работу по подготовке к ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ.
- В 2021 году все федеральные деньги должны быть освоены. Не будут, мы поговорим с вами через призму уголовно-процессуального законодательства. Будут проводиться следственные проверки в отношении конкретно вас, - пообещал замгенпрокурора.
Вряд ли дело дойдет до применения уголовно-процессуальных норм, поскольку подготовка к ликвидации объекта фактически завершена. Скорее всего, такое внимание надзорного органа к хвостохранилищу связано с высочайшим уровнем исходящей от него опасности. К примеру, содержание мышьяка в донных отложениях превышает ПДК в 31 раз, а концентрация других опасных элементов составляет от двух до 92 ПДК. Все это более четверти века лежит под открытым небом, заливается талыми водами и дождями, просачивается в грунт.
Сахамин Афанасьев прокомментировал беседу с прокурором очень кратко:
- План организационно-технических мероприятий подготовлен. Представление прокуратуры мы получили, оно будет исполнено.
Хранилище отходов Куларской ЗИФ - не единственное бесхозное сооружение такого рода, оставшееся с советских времен. Рядом, в том же Усть-Янском районе расположено хвостохранилище давно закрытого Депутатского ГОКа, где до середины 1990-х годов добывали олово. Подобные объекты есть в Усть-Майском, Верхоянском, Алданском районах. К их рекультивации экологи пытаются подступиться давно, но денег на это не хватает, а цена вопроса с каждым годом растет.
В 2016-м предполагалось, что на ликвидацию и консервацию трех самых опасных хвостохранилищ - Депутатского ГОКа, Куларской и Лебединской золотоизвлекательных фабрик - в сумме потребуется около 500 миллионов рублей. Теперь же только стоимость работ на Куларе немного не дотянула до миллиарда. Тем не менее движение началось.
- На очереди - хвостохранилище Депутатского ГОКа. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации по его консервации, - отметил глава минэкологии Якутии.
Ежегодно на подобных объектах проводят предпаводковые мероприятия и текущий ремонт, на что уходит по восемь - десять миллионов рублей. Но все равно гидротехнические сооружения ветшают, разрушаются и с каждым годом становятся опаснее. В августе 2020-го в ходе общественных слушаний по проекту консервации хвостохранилища Депутатского ГОКа местные жители отмечали, что во время дождей оно переполняется, вода вытекает в реки. А содержание некоторых вредных элементов в ней превышает ПДК в 200 раз.