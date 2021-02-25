В Приамурье женщина из ревности сожгла двух человек

В Амурской области завершился суд на 40-летней жительницей Белогорска, обвиняемой в двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью в июле прошлого года.

Женщина, узнав, что ее сожитель гостит у своей бывшей возлюбленной, решила из ревности убить обоих. Взяв у мужа, с которым уже не жила, бутылку бензина, она приехала ночью на квартиру к любовникам вместе с дочерью и подругой.

Оставив девушек в такси и не сообщая им о своей истинной цели, она прошла в дом.

"Когда хозяйка квартиры открыла ей, женщина увидела, что ее сожитель спит на диване в нижнем белье, а хозяйка дома не одета. Злоумышленница облила соперницу бензином, подожгла и скрылась с места преступления", - сообщает областная прокуратура.

В результате злодеяния мужчина погиб от отравления продуктами горения, а женщина с ожогами 78 процентов тела была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.

В ходе судебного расследования обвиняемая признала свою вину, но заявила, что просто хотела попугать потерпевших.

Ее приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд удовлетворил и гражданский иск сына погибшей.