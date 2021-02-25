В Приморье мужчина убил приятеля и поселился в его квартире

Прокурор Уссурийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в убийстве, сообщается на сайте краевого ведомства.

Фигурант распивал алкоголь со своим приятелем в его квартире, а потом между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый сначала избил знакомого, а затем кухонным ножом нанес ему несколько ударов ему в грудь, от чего тот скончался.

Злоумышленник спрятал тело на балконе, а сам несколько дней жил в чужой квартире. Пригласив в гости знакомого, преступник показал ему труп и попросил избавиться от орудия убийства. Мужчина в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения.