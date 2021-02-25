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Рубрика: Власть

Сорвалась с крючка

Корреспондент "РГ" приценилась к рыбе на рынках Владивостока
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 40(8391)
Намечающаяся весна и необходимость в связи с этим вспомнить о талии - прекрасный повод увеличить количество рыбы в рационе. Во всяком случае корреспондент "РГ" предприняла такую попытку. Удачной она не стала - пара визитов на рынки Владивостока заставила подумать о малорыбной диете.
Похоже, рыбные дни дальневосточникам придется проводить реже, чем раньше. Фото: Ольга Журман Похоже, рыбные дни дальневосточникам придется проводить реже, чем раньше. Фото: Ольга Журман
Похоже, рыбные дни дальневосточникам придется проводить реже, чем раньше. Фото: Ольга Журман

Наповал сразили 325 рублей за килограмм мороженой и непотрошеной горбуши и 480 - за корюшку. Для сравнения: свинину я покупаю по акции за 200. Хотя еще в декабре цена горбуши не превышала 270 рублей. На этом фоне 750 рублей за мороженую деликатесную нерку - а дальневосточники понимают разницу между этими видами красной рыбы - не удивляют. Кстати, соленые ломтики филе нерки в масле в одном из супермаркетов стоят 1198 руб­лей за килограмм.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Похоже, талию буду спасать камбалой по 170 рублей за килограмм, навагой по 110, и минтаем по 170 или его филе по 280 рублей. Это если далее сюрпризов с ценами не будет…

В чем же дело? Рыбодобытчики ссылаются на провальную красную путину прошлого года. Да не одним лососем живы… Подруга с Алтая месяц назад спросила: "Что случилось с вашей сайрой?". С любимыми консервами "случилось" и в Приморье, и в Приамурье. Еще месяц назад консервированную натуральную сайру в жестяной банке можно было купить за 85 руб­лей, нынче дешевле 150 не найти, а кто-то видел и по 186. В других дальневосточных регионах тоже заметили неладное.

- При уточнении в сетевых предприятиях торговли причин подорожания консервов установлено, что оптовую цену повысили поставщики, торговая наценка в рознице не изменилась, - говорит глава управления по развитию потребительского рынка и услуг Амурской области Ольга Здункевич.

Оказалось, производитель действительно поднял отпускную цену на свои консервы на 60 процентов.

- Последние несколько лет популяция сайры в Тихом океане снижается. Это общая проблема всех рыбодобытчиков, не только российских, но и наших ближайших соседей - Японии, Кореи, Китая. Поэтому последние три года стоимость сайры на рыбных биржах растет, - объяснил положение дел Михаил Соколов, руководитель PR-службы ГК "Доброфлот", одного из крупнейших рыбодобытчиков.

К слову, не исключено, что сайра вообще скоро исчезнет с прилавков: ее и мало, и промысел ее довольно сложен. Рыбаки переключаются на иваси.

С лососем и сайрой разобрались. Что с минтаем? Из-за прекращения его закупок Китаем оптовые цены обвалились на 35 процентов. Но розничные-то не снижаются…

- В обсуждении дороговизны рыбы есть одно принципиальное заблуждение, - считает Юрий Логинов, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе Приморского края. - Жители Приморья почему-то считают свой край рыбным регионом. Между тем промысел идет в Охотском и Беринговом морях, на востоке Камчатки, у Курильских островов, что довольно далеко. И довезти до нас улов требует немалых затрат. Я утверждаю: дешевле отправить рыбу в Европу или в КНР, чем доставить в порты Приморья. Здесь большие издержки: постоянная растущая стоимость ГСМ, высокая цена стоянки у причальной стенки, обслуживания в порту, ремонта судов. Ответить, будут ли цены на рыбу снижаться, сможет только тот человек, который знает, почему у нас постоянно растет стоимость ГСМ. Я не знаю.

Кстати

Власти Приморья стараются сделать рыбную продукцию доступной для жителей края. В социальной программе, которая действует с 2018 года, участвуют 275 магазинов. Приобрести в них можно навагу, сельдь, камбалу, кальмара и рыбные консервы от производителя с торговой надбавкой не более 15 процентов. Похожие проекты действуют во многих дальневосточных регионах. Но объемы продукции, реализуемой в их рамках, явно недостаточны.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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