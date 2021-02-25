В Забайкалье отчима заподозрили в растлении падчерицы

Жителя Забайкалья обвинили в интимной связи с 15-летней падчерицей (часть 1 статьи 134 УК РФ).

Девушка поступила в родильное отделение больницы 8 февраля. При осмотре у нее выявили беременность. Во время беседы со следователем она призналась, что вступала в половую связь со своим отчимом.

42-летнего мужчину тут же задержали и допросили.

"Он сообщил следствию обстоятельства совершенного преступления, но позже отказался от своих показаний", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Несмотря на попытку избежать ответственности, подозреваемого заключили под стражу и предъявили обвинение.

Расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления Юрий Русанов.