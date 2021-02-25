Давно, и не сказать, что плодотворно, ведутся дискуссии вокруг вольного приноса золота. Большинство старателей категорически против его легализации. А я как раз за вольный принос. И отношусь к нему положительно, даже очень.

Во всем мире есть вольный принос, как его ни назови. Я был в Америке, на реке Юбо в Калифорнии. И видел, как на берег по выходным приезжают люди, кустарным способом моют золото. Иногда им и самородок небольшой попадается, а намытое тут же сдают в магазин. За сданный металл могут набрать продуктов или получить деньги. А хозяин магазина тут же выставляет золото на продажу. И нет там никакого черного рынка.

Черный рынок есть только там, где существуют запреты. Это к вопросу о криминализации отрасли в случае разрешения индивидуальным предпринимателям добывать золото.

Крупные артели боятся, что у них начнется массовое воровство металла. Ответ простой - надо лучше охранять. Надо обеспечивать мероприятия по сохранности не формально, а натурально, тогда и воровства не будет. В Советском Союзе крайне редко кто на это решался. Если человек грамм украдет, его найдут, срок добавляли по году за грамм, и с конфискацией, а если ущерб более 25 тысяч рублей, то и расстрел. Причем работало в отрасли народу, наверное, в тысячу раз больше, чем сейчас, а сотрудников органов было в десятки раз меньше. И ничего, справлялись. Сегодня слишком вольно стали обращаться с золотом, а к нему кого попало подпускать не надо.

Отказом от вольного приноса государство поддерживает черный рынок. Намыл человек золото. Сдать его законно не может, значит, пойдет к криминальным перекупщикам

Я вот не понимаю, почему государство упирается в этом вопросе. У нас в стране государственных золотодобывающих предприятий нет ни одного, все частные. Если они не могут сохранить свое золото, это их проблемы. А отказом от вольного приноса государство, напротив, поддерживает черный рынок. Ну, намыл кто-то золото нелегально… Сдать его законно он не может, значит, пойдет к криминальным перекупщикам.

И не надо изобретать велосипед, чтобы решить, кто и как будет принимать металл. У нас в Магаданской области в 90-е годы прошлого века, когда вольный принос был разрешен, этим занимались тысячи людей, оставшихся без средств к существованию. Тогдашний губернатор Валентин Иванович Цветков открыл "анонимные кассы" по приемке золота. Намыл человек сто-двести граммов на жизнь, пришел и сдал туда без проблем. И знаете что? Быстренько с Колымы съехали ОПГ, которые черный рынок золота контролировали. Они просто не могли перекупить этот металл, потому что люди несли его в кассу - и надежнее, и цена выше. Ничего не уходило в криминальный оборот.

Так что когда крупные компании говорят, что вольный принос повысит отток золота на черный рынок, они лукавят. И приемка металла не проблема - введите лицензии на это дело или откройте муниципальные кассы, что даст доход и районам. Любой вариант возможен.

Беда в том, что проект закона о вольном приносе слишком долго гуляет по коридорам власти. Пока эта задача будет решаться, проблема сама собой исчезнет - не останется людей, готовых идти в тайгу и мыть кустарным способом золото, труд-то каторжный. Это в 1990-е, когда все развалилось и многие старатели остались не у дел, они массово брались за кирку и лоток. Теперь время другое.