Жителя Якутии оштрафовали за размещение в соцсети портрета Гитлера

Жителю Нюрбинского района Якутии вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Суд установил, что 4 мая 2020 года подсудимый разместил на своей странице в социальной сети изображение Адольфа Гитлера для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц. Фотографию он снабдил надписями, оправдывающими нацизм.

В пресс-службе прокуратуры республики в четверг сообщили, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.