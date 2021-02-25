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25.02.2021 09:58

Превосходно управились

Пермский "Уралхим" подвел итоги 2020 года
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Экономика Поволжья № 40(8391)
За 2020 год компания "Уралхим" вложила в развитие филиала "ПМУ" 1 миллиард 356 миллионов рублей с НДС.
«ПМУ» в 2020 году подтвердили соответствие самым высоким мировым стандартам. Фото: ПМУ «ПМУ» в 2020 году подтвердили соответствие самым высоким мировым стандартам. Фото: ПМУ
«ПМУ» в 2020 году подтвердили соответствие самым высоким мировым стандартам. Фото: ПМУ

Это в 2,5 раза превысило уровень 2019 года. Остановочный ремонт 2020 года на предприятии стал самым продолжительным за последнее десятилетие. Было проведено более семи тысяч видов работ. Среди главных - техническое перевооружение печи первичного риформинга агрегата аммиака.

Реализация в 2020 году инвестпроекта "Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тысяч тонн в год" позволила фасовать и грузить в полувагоны около 1000 тонн в сутки - больше половины объема суточной выработки товарного карбамида.

В 2021 году объем вложений в развитие филиала "ПМУ" составит 536 миллионов рублей, что соответствует уровню предыдущих лет, кроме 2020 года. Компания "Уралхим" продолжит развивать направление фасовки продукции в мягкие контейнеры и вкладывать средства в улучшение условий труда сотрудников. В 2021 году планируется завершить строительство корпуса бытовых помещений для работников цехов производства аммиака и карбамида.

Предприятие в 2020 году подтвердило соответствие самым высоким мировым стандартам, успешно пройдя аудиты ISO и Protect & Sustain (стандарт Международной ассоциации производителей удобрений, IFA). Завод улучшил свой результат в рамках оценки IFA и подтвердил уровень Stewardship Excellence ("Превосходное управление")..

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- В 2020 году нам удалось сохранить работоспособность коллектива в периоды первой и второй волн заболеваемости. Так как предприятие с непрерывным производственным циклом, завод выпускал продукцию даже в нерабочие дни. Мы не только не выводили сотрудников на неполную рабочую неделю, как на некоторых других предприятиях химической отрасли края, но и принимали работников на вновь созданные рабочие места в цехе погрузки продукции.

В регионах ПФО

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