Новости

Финляндия введет строгий локдаун на три недели с 8 марта 12:39
Промес прошел медосмотр в "Спартаке" 12:33
Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году 12:26
В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя 12:23
Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:21
Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом 12:16
Волгоградец заставил медика дать ему психотропный препарат, угрожая ножом 12:07
Пермский школьник под видом опытов синтезировал наркотики 12:00
Владельца пермского отеля "Карамель" осудили на пять лет 11:56
На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров 11:53
Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку 11:51
Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый 11:46
Орехи назвали средством от преждевременной смерти женщин 11:45
Видео: Комплекс С-400 "Триумф" попал в массовое ДТП в Подмосковье 11:44
Отец вратаря "Ливерпуля" Алиссона утонул в Бразилии 11:41
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года 11:32
Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей" 11:32
Мясников предсказал COVID-19 судьбу "испанки" 11:30
Глава Крыма оценил обвинения Киева в "несоблюдении обычаев войны" 11:29
Фестиваль "Из Венеции в Москву" покажет хиты итальянской "Мостры" 11:19
Названы возможные сроки отмены антиковидных ограничений в Москве 11:13
"Большая честь": Милош Бикович о своем российском гражданстве 11:09
В КЧР неизвестные ранили двоих силовиков при проверке документов 11:01
Россияне в два раза чаще стали в онлайн оформлять подписку на СМИ 11:00
В каких городах России снег убирают хуже всего 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

Пермский школьник под видом опытов синтезировал наркотики

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудниками полиции задержаны две 22-летние девушки и 16-летний школьник. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 228 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Фото: Пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России"
На Урале бомбы и наркотики будут искать с помощью экспресс-детектора

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, юноша сообщил своим родителям, что собирается арендовать помещение для проведения различных опытов и совершенствования своих знаний в рамках образовательной программы по химии для старших классов. Родители доверяли сыну и не проверяли, что происходит в арендованном помещении.

На самом деле в созданной лаборатории юноша начал производство наркотиков, а затем их реализацию с помощью тайников-закладок. Для этих целей он привлек в свой бизнес двух девушек - сотрудниц клининговой компании. В ходе обыска на квартире у обвиняемого сотрудники полиции изъяли около 300 грамм синтетических наркотиков, химические реактивы и оборудование для их производства. В отношении несовершеннолетнего и его подельников возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается в настоящее время.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций
Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае
МИД заявил о необходимости устранить зависимость РФ от "ядовитого" доллара
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона