Пермский школьник под видом опытов синтезировал наркотики

В Перми сотрудниками полиции задержаны две 22-летние девушки и 16-летний школьник. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 228 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, юноша сообщил своим родителям, что собирается арендовать помещение для проведения различных опытов и совершенствования своих знаний в рамках образовательной программы по химии для старших классов. Родители доверяли сыну и не проверяли, что происходит в арендованном помещении.

На самом деле в созданной лаборатории юноша начал производство наркотиков, а затем их реализацию с помощью тайников-закладок. Для этих целей он привлек в свой бизнес двух девушек - сотрудниц клининговой компании. В ходе обыска на квартире у обвиняемого сотрудники полиции изъяли около 300 грамм синтетических наркотиков, химические реактивы и оборудование для их производства. В отношении несовершеннолетнего и его подельников возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается в настоящее время.