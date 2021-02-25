Предприниматели Оренбуржья задаются вопросом о законности действий налоговиков

Новости

Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против террористов 22:52
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для путешественников 22:26
Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год 22:22
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается 22:05
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине 21:46
В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 21:32
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 20:37
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 20:30
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 20:28
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 22:12
Рубрика: Экономика

Казенное самоуправство

Предприниматели Оренбуржья задаются вопросом о законности действий налоговиков
Текст: Сергей Пархоменко (Орск - Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Пандемия коронавируса серьезно ударила по малому бизнесу. Некоторые компании закрылись, но многие пытаются выжить даже в таких непростых условиях, сохранить сотрудников и, конечно, платить налоги. Власти страны стараются всеми силами им помочь, но в некоторых регионах чиновники вместо помощи как будто специально уничтожают реально работающие предприятия.

Большой скандал разгорается сейчас в Оренбургской области - там бизнесмены обвинили налоговые органы в различных нарушениях, в том числе воспрепятствовании их законной предпринимательской деятельности. Особенно отличился город Орск. Взять, например, ООО "МЦЭ-Инжиниринг", которое переместилось сюда несколько лет назад из Москвы (в Оренбургской области работала их дочерняя фирма ООО "МЦЭ-СК"). Обычно власти региона и налоговые органы рады, когда к ним приходит бизнес, ведь он создает высокооплачиваемые рабочие места и платит налоги в местный бюджет. Новоселам здесь тоже пообещали всяческую поддержку, и компания стала на учет в межрайонной ИФНС N9 по Оренбургской области. Компания начала работать и, кстати, сразу занялась благотворительностью, строя детские площадки и другие сооружения для школьников, помогая местному обществу слепых и другое.

Однако через два месяца начались странности. Налоговики начали "бомбардировать" компанию огромным числом сомнительных запросов, требуя кучу документов, что фактически парализовало бизнес, говорят в компании. В итоге создали бизнесу негативную репутацию, хотя никаких правонарушений в рассматриваемый период налоговая так и не выявила. Запросы рассылались также их контрагентам, и некоторые партнеры прямо заявили, что готовы разорвать с фирмой деловые отношения.

Более того, руководство "МЦЭ" сообщило в правоохранительные органы о довольно странном разговоре с руководством межрайонной ИФНС России N9. Якобы представитель налоговой признал, что достаточных оснований для доначисления налогов после почти года работы в рамках выездной проверки ими не найдено. Однако было предложено самостоятельно скорректировать отчетность, убрать указанные там компании и доплатить в бюджет пять-шесть миллионов рублей.

То есть после такого массива проверок налоговая так и не выявила ни одного серьезного недочета, но для дополнительного пополнения бюджета компанию попросили специально "нарисовать" нарушения в отчетных документах?

После такого давления предприниматели обычно пытаются "договориться". Но компания всегда работала по закону и не согласилась участвовать в сомнительных схемах, а, как и требует закон, сразу обратилась в прокуратуру. Надзорные органы не просто подтвердили правоту бизнеса, но нашли целый шлейф серьезных нарушений со стороны орских налоговиков.

Выяснилось, например, что налоговая инспекция включала компанию в план выездных проверок на основании недостоверных сведений о налоговых рисках. Руководитель проверяющей группы даже не смогла пояснить прокурорам, почему их цифры не соотносятся с официальными цифрами ФНС России, на которых эта проверка базировалась.

Прокуратура установила, что должностные лица фактически не проводили предпроверочный анализ налогоплательщика, а в основу их заключения были положены заведомо недостоверные сведения о наличии в организации выявленных налоговых рисков. В нарушение требований приказа ФНС России, налоговые риски, отраженные в заключении, подготовленном работниками инспекции, вообще не имеют отношения к ООО "МЦЭ-Инжиниринг".

Выяснилось, что налоговая истребовала от компании документы, которые вообще не относились к проверяемым периодам, должностные лица УФНС по региону нарушали сроки для рассмотрения вопроса о назначении тематической выездной проверки и так далее.

В средствах массовой информации нередко появляются публикации о том, как предприниматели судятся с налоговыми органами в регионах из-за незаконно начисленных, по их мнению, налогов. Или когда некоторые коррумпированные чиновники обещают за взятки снизить для компании взяткодателя "размеры недоимки, пеней и штрафов", которые были начислены после проверки со стороны ведомства.

На налоговую инспекцию Орска жаловались неоднократно. Одна предпринимательница заявляла, что даже документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хранились в ИФНС Орска с нарушением закона - в коридорах налоговой инспекции, куда, по ее словам, имеют доступ все посетители ведомства. При этом все коробки были подписаны и свалены в кучу.

К заявлению на имя прокурора Ленинского района Орска прилагались и фотографии, на которых налоговые документы, которые, по идее, составляют тайну и охраняются государством, действительно валялись штабелями в открытом доступе.

Госорганы должны помогать предпринимателям, а не уничтожать их и не толкать на преступления ради "галочки" о проделанной работе

Ситуация в регионе обостряется с каждым днем. Предприниматели уверяют, что готовы предоставить все документы и публично разбираться в ситуации с руководством УФНС региона. Непонятно, как новый глава УФНС по Оренбургской области Кирилл Князев будет отвечать на эти обвинения в адрес своих подчиненных. Время покажет, перевесят ли сомнительные результаты налоговых проверок материалы, свидетельствующие о возможных признаках состава преступления в действиях орских налоговиков. В настоящее время, как стало известно, решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Конечно, налоговые органы обязаны наказывать нарушителей по всей строгости закона, а государство и общество могут только поблагодарить их за такую работу. Однако если прокуратура уже выявила нарушения в работе сотрудников налоговой службы, то руководство регионального управления должно их немедленно устранить, нарушителей привлечь к ответственности. Если нарушения носят злонамеренный и массовый характер, причем делаются, возможно, ради какой-то личной выгоды, возникает вопрос - на своем ли месте находятся данные инспекторы.

Глава государства не раз подчеркивал, что власти регионов любого уровня обязаны создавать условия для развития бизнеса, а преступникам не место на госслужбе. Особенно сегодня, в непростой экономической ситуации, госорганы должны помогать предпринимателям, а не уничтожать их и не толкать на преступления ради "галочки" о проделанной работе. Так что будем следить за развитием событий и за тем, как поведет себя руководство УФНС региона по всем выявленным нарушениям своих подчиненных.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

Главное сегодня

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты вакцинации
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине
Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Появились новые угрозы при покупке квартир