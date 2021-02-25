Предприниматели Оренбуржья задаются вопросом о законности действий налоговиков

Пандемия коронавируса серьезно ударила по малому бизнесу. Некоторые компании закрылись, но многие пытаются выжить даже в таких непростых условиях, сохранить сотрудников и, конечно, платить налоги. Власти страны стараются всеми силами им помочь, но в некоторых регионах чиновники вместо помощи как будто специально уничтожают реально работающие предприятия.

Большой скандал разгорается сейчас в Оренбургской области - там бизнесмены обвинили налоговые органы в различных нарушениях, в том числе воспрепятствовании их законной предпринимательской деятельности. Особенно отличился город Орск. Взять, например, ООО "МЦЭ-Инжиниринг", которое переместилось сюда несколько лет назад из Москвы (в Оренбургской области работала их дочерняя фирма ООО "МЦЭ-СК"). Обычно власти региона и налоговые органы рады, когда к ним приходит бизнес, ведь он создает высокооплачиваемые рабочие места и платит налоги в местный бюджет. Новоселам здесь тоже пообещали всяческую поддержку, и компания стала на учет в межрайонной ИФНС N9 по Оренбургской области. Компания начала работать и, кстати, сразу занялась благотворительностью, строя детские площадки и другие сооружения для школьников, помогая местному обществу слепых и другое.

Однако через два месяца начались странности. Налоговики начали "бомбардировать" компанию огромным числом сомнительных запросов, требуя кучу документов, что фактически парализовало бизнес, говорят в компании. В итоге создали бизнесу негативную репутацию, хотя никаких правонарушений в рассматриваемый период налоговая так и не выявила. Запросы рассылались также их контрагентам, и некоторые партнеры прямо заявили, что готовы разорвать с фирмой деловые отношения.

Более того, руководство "МЦЭ" сообщило в правоохранительные органы о довольно странном разговоре с руководством межрайонной ИФНС России N9. Якобы представитель налоговой признал, что достаточных оснований для доначисления налогов после почти года работы в рамках выездной проверки ими не найдено. Однако было предложено самостоятельно скорректировать отчетность, убрать указанные там компании и доплатить в бюджет пять-шесть миллионов рублей.

То есть после такого массива проверок налоговая так и не выявила ни одного серьезного недочета, но для дополнительного пополнения бюджета компанию попросили специально "нарисовать" нарушения в отчетных документах?

После такого давления предприниматели обычно пытаются "договориться". Но компания всегда работала по закону и не согласилась участвовать в сомнительных схемах, а, как и требует закон, сразу обратилась в прокуратуру. Надзорные органы не просто подтвердили правоту бизнеса, но нашли целый шлейф серьезных нарушений со стороны орских налоговиков.

Выяснилось, например, что налоговая инспекция включала компанию в план выездных проверок на основании недостоверных сведений о налоговых рисках. Руководитель проверяющей группы даже не смогла пояснить прокурорам, почему их цифры не соотносятся с официальными цифрами ФНС России, на которых эта проверка базировалась.

Прокуратура установила, что должностные лица фактически не проводили предпроверочный анализ налогоплательщика, а в основу их заключения были положены заведомо недостоверные сведения о наличии в организации выявленных налоговых рисков. В нарушение требований приказа ФНС России, налоговые риски, отраженные в заключении, подготовленном работниками инспекции, вообще не имеют отношения к ООО "МЦЭ-Инжиниринг".

Выяснилось, что налоговая истребовала от компании документы, которые вообще не относились к проверяемым периодам, должностные лица УФНС по региону нарушали сроки для рассмотрения вопроса о назначении тематической выездной проверки и так далее.

В средствах массовой информации нередко появляются публикации о том, как предприниматели судятся с налоговыми органами в регионах из-за незаконно начисленных, по их мнению, налогов. Или когда некоторые коррумпированные чиновники обещают за взятки снизить для компании взяткодателя "размеры недоимки, пеней и штрафов", которые были начислены после проверки со стороны ведомства.

На налоговую инспекцию Орска жаловались неоднократно. Одна предпринимательница заявляла, что даже документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хранились в ИФНС Орска с нарушением закона - в коридорах налоговой инспекции, куда, по ее словам, имеют доступ все посетители ведомства. При этом все коробки были подписаны и свалены в кучу.

К заявлению на имя прокурора Ленинского района Орска прилагались и фотографии, на которых налоговые документы, которые, по идее, составляют тайну и охраняются государством, действительно валялись штабелями в открытом доступе.

Госорганы должны помогать предпринимателям, а не уничтожать их и не толкать на преступления ради "галочки" о проделанной работе

Ситуация в регионе обостряется с каждым днем. Предприниматели уверяют, что готовы предоставить все документы и публично разбираться в ситуации с руководством УФНС региона. Непонятно, как новый глава УФНС по Оренбургской области Кирилл Князев будет отвечать на эти обвинения в адрес своих подчиненных. Время покажет, перевесят ли сомнительные результаты налоговых проверок материалы, свидетельствующие о возможных признаках состава преступления в действиях орских налоговиков. В настоящее время, как стало известно, решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Конечно, налоговые органы обязаны наказывать нарушителей по всей строгости закона, а государство и общество могут только поблагодарить их за такую работу. Однако если прокуратура уже выявила нарушения в работе сотрудников налоговой службы, то руководство регионального управления должно их немедленно устранить, нарушителей привлечь к ответственности. Если нарушения носят злонамеренный и массовый характер, причем делаются, возможно, ради какой-то личной выгоды, возникает вопрос - на своем ли месте находятся данные инспекторы.

Глава государства не раз подчеркивал, что власти регионов любого уровня обязаны создавать условия для развития бизнеса, а преступникам не место на госслужбе. Особенно сегодня, в непростой экономической ситуации, госорганы должны помогать предпринимателям, а не уничтожать их и не толкать на преступления ради "галочки" о проделанной работе. Так что будем следить за развитием событий и за тем, как поведет себя руководство УФНС региона по всем выявленным нарушениям своих подчиненных.