Нижегородские ученые близки к тому, чтобы предложить сразу несколько принципиально новых вакцин от вирусных инфекций, в том числе - от коронавируса.

Работу над вакцинами от нескольких распространенных инфекций - ротавирусной, энтеровирусной и норовирусной - нижегородские иммунобиотехнологи начали около двух лет назад. Тогда еще никто не думал о том, что мир охватит пандемия COVID-19. Основное внимание ученые сосредоточили на создании новой универсальной молекулярной платформы. А с началом эпидемии коронавируса выяснилось, что полученные результаты можно использовать и для борьбы с новой заразой. Рассказывает руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной профессор Виктор Новиков.

- Ротавирус и норовирус - это распространенные возбудители инфекций, которые довольно тяжело проходят у детей. И если от первой вакцина есть, правда, за рубежом, то от норовируса ее нет. С помощью методов генной инженерии удалось получить прототипы вакцин различной степени готовности. В том числе - и от коронавируса.

Как такое возможно технически, чтобы одну платформу можно было использовать для разных инфекций? Попробуем объяснить. Вирусы состоят из белков (капсида) и нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Белков обычно несколько. Их количество отличается от вируса к вирусу. Капсид может собираться и разбираться в лабораторных условиях подобно конструктору. Таким образом, можно получить вирусоподобную частицу, состоящую из этих белков. Ее можно использовать в качестве основы получения действующего начала, то есть платформы для вакцины. Важно, что мы получаем гарантированно неинфекционную частицу хотя бы потому, что в ее составе нет генетического материала. Строительные белки можно модифицировать. И как один из вариантов - получение так называемых гибридных, по-другому - химерных белков. Часть их принадлежит норовирусу, часть - коронавирусу или ротавирусу. Ген химеры мы встраиваем в кишечную палочку, которая получает способность продуцировать химерные белки, собирающиеся в вирусоподобную частицу. Организм в ответ на их введение начинает вырабатывать антитела.

Разрабатываемая вакцина может вводиться интраназально - закапываться в нос

Отличие нижегородского метода не только в способе конструирования вакцины, но и в методе ее применения. Это преимущество: поскольку слизистая носа - входные ворота для вируса. Разрабатываемая вакцина может вводиться интраназально, иными словами закапываться в нос. Именно там вирус встречается с иммунной системой.

Кстати

Прототипы вакцин успешно прошли испытания на отсутствие токсичности и на иммуногенность (то есть способность стимулировать выработку антител). Теперь разработка будет тестироваться на наличие профилактического эффекта. Пока результаты подтверждают верность избранного подхода. Приволжский исследовательский медицинский университет заявил о готовности поддержать коллег с проведением доклинических и клинических испытаний. Если нижегородским ученым в ближайшее время удастся найти инвесторов и партнеров для внедрения проекта в жизнь, то выпуск новой вакцины не за горами.