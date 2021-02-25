В Кирове мужчина пнул инвалида, который медленно заходил в магазин

В Кирове мужчина ударил 52-летнего инвалида. Личность злоумышленника установлена, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Накануне в социальных сетях появилось видео того, как мужчина пнул ногой в спину инвалида, который медленно заходил магазин. От сильного удара пенсионер упал.
"Героя" ролика задержали. Им оказался 33-летний кировчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 116 УК России "Побои".
В связи с резонансом, которое вызвала запись с камер видеонаблюдения, следовали инициировали вопрос о передаче уголовного дела в региональное следственное управление.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.