Рано утром 20 февраля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде произошло ДТП. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. Автомобильная дорога, где все случилось, включена в перечень дорог местного значения. Следователи СК полагают, что одной из причин ДТП стало плохое качество уборки снега и наличие наледи на дороге. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нижегородцам пора бы уже и привыкнуть: за последние лет десять зима всегда наступала "внезапно". Но к нынешним снегопадам нижегородские коммунальщики оказались не готовы больше, чем обычно. Весь город оказался в снежном плену, несколько дней дорожные пробки оценивались в 9, а то и в 10 баллов. Примерно неделю в городе была, без преувеличения, коммунальная катастрофа.

Ситуация оказалась столь серьезной, что на нее даже обратила внимание прокуратура Нижегородской области. Мэр Юрий Шалабаев получил от нее представление в связи с некачественной уборкой снега. Такого в областном центре точно давно не было, включая девяностые годы.

По данным мэрии, снег чистили 370 единиц техники, портал "Антиснег" насчитал всего 115. Глава города Юрий Шалабаев назвал в своем Instagram-аккаунте третью цифру, не совпадающую ни с одной из выше­указанных, - 450.

Прокуратура обратила внимание и на такое расхождение данных. Выяснилось, что в период сильных снегопадов с 12 по 14 февраля на дорогах реально работали лишь 260 единиц техники, чуть более половины всего автопарка. "Снегоприемные пункты надлежащим образом не организованы и не оборудованы", - констатировали прокурорские работники.

В администрации города уверяют, что указанные 260 единиц - это количество техники, выходившей чистить снег в период между двумя снегопадами. Тем не менее ежедневно пресс-служба администрации сообщает, сколько тысяч кубометров вывезено накануне и сколько снегоуборочной техники выйдет на дороги и улицы города. Обычно планируемое количество колеблется около 370 единиц, а среди улиц, где будут проводить уборку, непременно упоминается проспект Гагарина.

Понятно, что снег с улиц и дорог убирает не сама городская власть. Она привлекает к этому специализированные организации, которые регулярно отчитываются об исполняемых контрактах. Чересполосица в отчетах вызывает определенные вопросы, но говорить что-то определенное можно только с документами на руках. Эти документы как минимум от одной подрядной организации сейчас очень внимательно будут изучать прокуроры и следователи.

Отдельная тема - куда девать убранный снег. Со станциями снеготаяния в Нижнем Новгороде довольно напряженная ситуация. В городе с населением свыше миллиона человек, площадью 460 квадратных километров работает только одна. Много лет нижегородские мэры обе­щают, что вот-вот появится еще парочка. Последнее "вот-вот" датировано концом 2018 года, когда экс-мэр Владимир Панов пообещал горожанам, что к концу 2019-го еще два (из восьми) районов города обзаведутся своими снеготаялками.

Пока же снегопад в Нижнем Новгороде - это запланированное стихийное бедствие. Интересно, что каждый восьмой нижегородец затруднился с оценкой усилий властей по уборке снега. По крайней мере, так гласят результаты социсследования Научно-исследовательского института проблем социального управления, проведенного 16 февраля.

Оценивая работу коммунальщиков на проезжей части основных городских магистралей по пятибалльной шкале, 67,2 процента нижегородцев поставили единицу или двойку. Еще 24 процента поставили троечку.

Оценки прокуратуры, вероятно, будут еще жестче. "По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - гласит сообщение на сайте городской прокуратуры.

Одна мера уже известна: материалы проверки фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подрядной организацией, ответственной за содержание дороги, направлены в следственные органы и уже возбуждено уголовное дел по части 3 статьи 238 УК РФ. Виновным грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.