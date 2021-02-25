В Самаре студенты запустят ракету нового поколения

Студенческое конструкторское бюро Самарского университета им. C.П. Королева RocketLAV заканчивает собирать экспериментальную ракету "Capella-МЛ". Запуск состоится в марте на испытательном полигоне в городе Чапаевске Самарской области, сообщили "РГ" в пресс-службе вуза.

Это будет ракета нового поколения, сделанная практически с нуля.

Напомним, в 2019 году самарские и французские студенты запустили во Франции двухступенчатую ракету TSR 3.0. Она взлетела на полтора километра. У этого образца не было полезной нагрузки. А у новой ракеты она есть. Поэтому вместе с ней на высоту уже до двух километров полетят различные измерительные приборы - это нужно для научных исследований будущих конструкторов.

И еще: новая ракета будет приземляться гораздо мягче своей предшественницы. Поэтому ее можно будет использовать не один раз.

Первый запуск разработчики "Capella-МЛ" сделают к юбилею первого полета Юрия Гагарина на орбиту Земли. А поддерживает будущих конструкторов самарский Ракетно-космический центр "Прогресс", который и по сей день делает ракетоносители "Союз". Предприятие поможет с запуском, а еще сотрудники РКЦ "Прогресс" дают студентам важные консультации.

Руководитель СКБ Антон Полтораднев говорит, что при изготовлении новой ракеты студенты учли прежний опыт работы с французами.

- Поэтому с точки зрения баллистических характеристик "Capella-МЛ" получится оптимальнее, - отметил он. - Естественно многие элементы и конструктивные решения "Capella-МЛ" и ее "французской сестры" схожи, но в разных модификация мы используем разные двигатели.

RockeLAV разрабатывает также модификацию под названием Capella-М. Она предназначена для пуска в рамках международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.

- Главное, мы на собственном опыте поняли, что некоторые решения, которые необходимы для летного образца, не всегда подходят для следующих модификаций. Что ракеты, изготавливаемые для разных задач, не могут быть полностью взаимозаменяемыми, - отметил Антон Полтораднев.