В Саратовской области успешно прошли испытания троллейбуса "Адмирал 6281" с увеличенным автономным ходом. Троллейбус оборудован литиево-ионным аккумулятором, разработанным отечественными изобретателями.

Испытания электротранспорта проходили на бывшем троллейбусном маршруте N 9, который связывал Саратов и Энгельс и был закрыт из-за демонтажа контактной сети на трехкилометровом мосту через Волгу. "Троллейбус отключился от контактной сети в Энгельсе, пересек по мосту Волгу и доехал на автономном ходу до железнодорожного вокзала в Саратове", - рассказал президент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур.

Тяговая электробатарея позволяет без подключения к контактной сети проехать 20 километров. При этом вес модулей батареи на 100 килограммов меньше, чем у зарубежных аналогов. Главное преимущество технологии - не нужны специальные станции для подзарядки батарей, аккумулятор заряжается от контактной сети во время движения троллейбуса. Модули батарей устанавливаются на крыше, и количество мест в салоне не уменьшается. Как рассказали на предприятии, помимо аккумуляторных батарей, испытывалась также "тяговая силовая электросхема троллейбуса для снижения потребления электроэнергии и оптимизации тягово-разгонных процессов".

Испытания проходили днем и ночью, в том числе и в морозную погоду. Обогревался салон с помощью электрической печки. Всего в ходе испытаний электротранспорт преодолел около 600 километров.

По словам Феликса Винокура, троллейбусы с автономным ходом можно успешно использовать как в рамках одной агломерации для обеспечения транспортной доступности территорий, не имеющих контактных сетей, так и для межмуниципального сообщения.

В частности, применение такого электротранспорта возможно как раз для восстановления сообщения между Саратовом и Энгельсом, которые находятся на противоположных берегах Волги. В начале двухтысячных годов контактные сети между городами демонтировали, чтобы провести капитальный ремонт моста через Волгу, протяженность которого составляет три километра. С тех про межмуниципальное сообщение электротранспорта так и не было возобновлено.

Литиево-ионные батареи, которые установили на "Адмирале", - разработка саратовских изобретателей, ранее сотрудничавших с троллейбусным заводом "Тролза" в Энгельсе. В 2019 году на заводе, который на протяжении более чем полувека являлся лидером по производству троллейбусов в нашей стране, началась процедура банкротства. Во второй половине этого же года на производственной площадке предприятия компанией "ПК Транспортные системы" был создан Энгельсский завод электрического транспорта. В феврале 2020 года компания провела презентацию обновленной версии низкопольного троллейбуса "Адмирал-6281". По данным пресс-службы компании, до конца прошлого года здесь был выпущен 151 троллейбус и собрано еще 35 кузовов для предприятия компании в Санкт-Петербурге. Новые троллейбусы поставлялись в Санкт-Петербург, Омск и Иваново. Также на производственной площадке в Энгельсе теперь освоено производство кузовов для трамваев.