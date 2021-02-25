В Саратове предложили новый метод лечения травм мозга у новорожденных

Ученые Саратовского государственного исследовательского университета разрабатывают новую методику восстановления мозга новорожденных детей после родовых травм.

Новая методика диагностики и лечения стала результатом исследований по воздействию на лимфатическую систему человека во время сна, которые проводятся в Саратовском университете на протяжении уже ряда лет. В 2019 году на проведение таких исследований и создание "лаборатории сна" ученые получили мегагрант правительства РФ.

Исследователи разработали специальную технологию, определяющую фазу медленного сна у человека, во время которой наиболее эффективно можно воздействовать на лимфатическую систему мозга различными методами, в частности, световой и магнитной стимуляцией. Ранее ученые пытались проводить такую стимуляцию с помощью звука. В результате, как объясняют исследователи, по лимфатическим сосудам усиливается отток из мозга вредных веществ, токсинов. Данную методику предполагается использовать не только для восстановления мозга новорожденных, но и, например, для лечения болезни Альцгеймера. Однако судить об эффективности разрабатываемых методов лечения можно будет только после завершения всех исследований.

В прошлом году доктор биологических наук Оксана Семячкина - Глушковская подробно рассказывала об этих исследованиях "Российской газете".