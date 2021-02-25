В Ульяновской области при пожаре погибли мужчина и ребенок

В Димитровграде Ульяновской области 24-летний мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре жилого дома на улице Тухачевского, сообщает СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.

Возгорание в жилом помещении произошло в ночь на 25 февраля.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

О причине пожара пока не сообщается.