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25.02.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

Жительницу Перми отправили на лечение за убийство дочери-инвалида

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми местная 49-летняя жительница признана виновной в убийстве собственной дочери.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что женщина, находясь в своей квартире, убила 25-летнюю дочь-инвалида, которая не имела возможности передвигаться и постоянно находилась в лежачем положении.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы у подозреваемой было выявлено психотическое депрессивное расстройство. Это свидетельствует о том, что в момент убийства она не могла осознавать характер своих действий. По решению суда в отношении подсудимой будут применены меры принудительного лечения в психиатрической клинике.

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