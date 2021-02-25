Жительницу Перми отправили на лечение за убийство дочери-инвалида

В Перми местная 49-летняя жительница признана виновной в убийстве собственной дочери.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что женщина, находясь в своей квартире, убила 25-летнюю дочь-инвалида, которая не имела возможности передвигаться и постоянно находилась в лежачем положении.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы у подозреваемой было выявлено психотическое депрессивное расстройство. Это свидетельствует о том, что в момент убийства она не могла осознавать характер своих действий. По решению суда в отношении подсудимой будут применены меры принудительного лечения в психиатрической клинике.