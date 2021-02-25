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25.02.2021 12:12

Более тысячи работников "Транснефть - Западная Сибирь" прошли вакцинирование от COVID-19

Более тысячи работников АО "Транснефть - Западная Сибирь" получили вакцину от новой коронавирусной инфекции. Процедура проводится во всех филиалах предприятия в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Для вакцинации используется отечественная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В числе первых вакцину получили сотрудники, задействованные в непрерывном цикле производства - диспетчеры по транспортировке нефти и нефтепродуктов, операторы перекачивающих станций, охранники.

Перед вакцинацией проводится инструктаж сотрудников о показаниях и противопоказаниях к приему вакцины, а также общий медицинский осмотр со сбором эпидемиологического анамнеза, измерением температуры тела и сатурации легких. На основании полученных данных определяется целесообразность дальнейшей вакцинации. В случае отсутствия противопоказаний сотрудник направляется в лечебное учреждение для вакцинации. Затем осуществляется медицинский мониторинг состояния привившихся. Система мониторинга действует во всех населенных пунктах, где живут и работают сотрудники акционерного общества, через районные медицинские учреждения.

Справка

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" действует оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В период сложной эпидемической обстановки был введен режим дистанционной работы для отдельных категорий персонала, а оперативный персонал на перекачивающих станциях осуществлял работу в частично-автономном режиме. Согласно требованиям Роспотребнадзора в административных и производственных помещениях акционерного общества в настоящее время продолжаются необходимые санитарные мероприятия, работники используют средства индивидуальной защиты.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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