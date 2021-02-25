Директора Норильской обогатительной фабрики взяли под домашний арест

Норильский городской суд избрал меру пресечения руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу, подозреваемому в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Следователи ходатайствовали о заключении Цымбала под стражу. Однако суд принял другое решение.

- Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, по 20.04.2021 года включительно с установлением ряда запретов, - сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Ранее Норильский городской суд избрал меру пресечения главному инженеру Управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Константину Василенко. Они заключены под стражу сроком на 2 месяца по 19 апреля 2021 года включительно.

Напомним, несколько дней назад в Норильске на горно-обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих. В рамках расследования уголовного дела, заведенного по факту обрушения, задержали четырех человек. По предварительной версии, еще в июле 2018 года при изучении состояния строительных конструкций склада дробления руды были обнаружены дефекты, которые и могли привести к обрушению.