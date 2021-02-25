Недовольство барнаульцев появлением домов в шестнадцать-двадцать и более этажей в самых неподходящих местах краевого центра росло давно. Оно выплеснулось в публичную сферу, когда стало известно о планах крупнейшей строительной компании Алтайского края изменить историческое лицо города - снести здание речного вокзала и построить две 39-этажных высотки. Глава компании Нодар Шония убежден, что реконструировать разваливающееся здание экономически невыгодно и нужно брать пример с Новосибирска, не боящегося преобразований. Противники подобной реновации приводят свои аргументы. При этом по поводу перспектив высотного жилищного строительства нет единой позиции даже в самом отраслевом сообществе.

- К этому вопросу надо подходить очень осторожно, - убежден бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. - Выгода от экономии земли под застройку нивелируется увеличенными расходами на обеспечение безопасности, эксплуатации и надежности высотного объекта. Архитектурное сообщество, принимая во внимание отечественный и зарубежный опыты, приходит к выводу: высотные объекты малопригодны для комфортного жилья. Они подходят для размещения офисов и гостиниц. Это уже поняли в Европе и Америке. В нашем городе надо идти не по пути увеличения этажности жилых домов, а наращивать долю мало- и среднеэтажного строительства.

Почему норовят построить дом повыше? Потому что свободной земли в Барнауле почти нет.

- Лет пять-десять назад на торгах можно было купить двадцать гектаров земли под комплексную застройку за 25 миллионов рублей. Потом цены выросли до пятидесяти миллионов, до ста, а сегодня расценки приблизились к московским и питерским. О чем это говорит? Земли вроде много, но площадок, которые город может подготовить и выставить на торги, нет. Остался всего один маленький участок, - констатирует председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. - Барнаулу нужно брать пример с Белгорода, где сделали упор на индивидуальное жилищное строительство за городом, а высоток совсем немного и выше 75 метров (двадцать пять этажей) там не строят.

По мнению правления краевого Союза строителей, следует пересмотреть генплан Барнаула, чтобы тон в градостроительной политике задавали местные архитекторы, а не отдельные строительные компании, привыкшие использовать административные рычаги.

- Воткнутые где попало многоэтажные "свечки" уродуют город. Не стоит трогать проспект Ленина - наше культурное наследие. Если уж где-то и строить высотки - например, в районе Красноармейского проспекта, то только как высококомфортное жилье. При этом серьезно стоит вопрос транспортной инфраструктуры. Если отводить под комплексную застройку двадцать гектаров, то почти столько же земли нужно для наземных парковок. Сейчас они стоят полупустыми. От высотного строительства, наверное, не уйти, но в массовом масштабе оно нецелесообразно, - уверен Александр Мишустин.

Но не все так однозначно. Если застройщик покупает в Барнауле за 540 миллионов рублей квартал-2036 с восемнадцатью гектарами земли, то он точно не будет возводить на ней коттеджи.

- Нужно всякое строительство, в том числе и высотное. Инвестор голосует рублем, а мы не альтруисты, - признает президент СРО "Алтайские строители" Юрий Гатилов. - "Свечки" растут, потому что люди массово покупают однокомнатные квартиры в малосемейках. Им это по карману. Вопрос в другом. Нам нужен полноценный генплан. Я уже лет двадцать говорю: не надо бегать за питерскими архитекторами - есть свои замечательные профессионалы. Барнаулу нужна постоянная рабочая группа, которая бы занималась вопросами развития города. Не хватает политической воли - власти должны по-настоящему озаботиться актуализацией генплана.

У архитекторов - свой взгляд на проблему.

- Весь мир давно пришел к выводу: если город крупный, то без высотной застройки не обойтись. Другое дело, в каком месте и как строить "свечки". Есть серьезные исследования, из которых можно сделать вывод: человек, живущий выше двенадцати-пятнадцати этажей, с медицинской точки зрения находится на некомфортной территории. Комфортное жилье не должно быть выше шести-семи этажей. Другое дело - административные здания, гостиницы. В любом случае Барнаулу необходимы профессиональные градостроительные и архитектурные проекты. Чаще всего скандалы разгораются, когда уже что-то построено, - подчеркивает почетный архитектор России Петр Анисифоров.

- Центр Барнаула неизбежно будет уплотняться. Но нам не стоит брать пример с Москвы, где с архитектурной точки зрения ставят банальные "пеналы". Их уже успели прозвать "человейниками" и "человекоприемниками". Здесь нужны здания, которые на долгие годы будут формировать облик города, становиться его символами. За последние годы в центре Барнаула появилось немало высоток в рамках точечной застройки. Но при этом - ни одной новой школы. И с детскими садами такая же проблема. Принят закон о реновации, но непонятно, кто должен возводить объекты соцкультбыта. Кто возьмется сносить старые пятиэтажки, чтобы построить школу? И за чей счет? Я согласен с коллегами по части разработки полноценного генплана и его постоянной корректировки. Не спрос должен идти за генпланом, а он должен соответствовать запросам людей. Сейчас мы перегружаем многоэтажками Павловский тракт, но это же приведет к транспортному коллапсу, - уверен замдиректора муниципального учреждения "Архитектура города Барнаула" Михаил Шмидт.

Что касается символов Барнаула, то один из них - знаменитый "дом под шпилем" на площади Октября, - по мнению руководителя краевого Фонда имущества Владислава Вакаева, потерян после строительства рядом с площадью огромной высотки с похожим шпилем. Теперь, по словам Вакаева, Барнаул рискует потерять другой символ - здание Речного вокзала у реки Оби. Вдобавок горожане рискуют лишиться значительной части набережной - будущим обитателям высоток захочется тишины и покоя.

- Естественно, барнаульцами территория Речного вокзала воспринимается как место общественного времяпрепровождения. Специфика города в том, что другого такого места у нас нет. Организовать полноценное приватное пространство для будущих жителей высоток там невозможно. Потому что с северной стороны там улица Мамонтова, а с южной - набережная, общественная зона. Кроме того, придется решать вопросы со школами, детскими садами, парковками. Посмотрим, что предложит горожанам и властям застройщик, не нарушит ли он общественных интересов, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края - главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Между тем

В конце 2020 года Росавиация поставила на кадастровый учет все приаэродромные территории. Барнаул, его пригородные поселки и город-спутник Новоалтайск попали в так называемую подзону N3 приаэродромной территории международного аэропорта Михайловка. В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса РФ в редакции ФЗ N135-ФЗ, для приаэродромных территорий предусмотрено семь подзон. Радиус подзоны N3 авиапредприятие "Алтай", как оператор аэродрома, по согласованию с региональным минстрансом определило в пятнадцать километров. Строители, изучив последствия новых ограничений, пришли к выводу, что теперь строить здания выше 75 метров нельзя. В седьмую подзону попала территория перспективного развития много-этажного жилищного строительства за улицей Просторная, а это 86 гектаров земли, уже переданных на аукционе под комплексное освоение.

А в пятой подзоне с радиусом пять километров запрещено размещение опасных производственных объектов. Сюда попали Барнаульская ТЭЦ-3, предприятия "Алмаг", "Агромир", Барнаульский пивзавод и "Юг Сибири". Вместе со строителями пришли в шок и промышленники.

Единой методики установления таких зон в России нет. У всех авиапредприятий разные подходы. Проекты решений Росавиации подготовлены для 63 из 85 субъектов РФ, но зоны установлены пока в девяти из них. В Екатеринбурге отклонили предложенный вариант, оценив последствия ущерба в 260 миллиарда рублей. По схожему пути пошли в Новосибирске и ряде других городов. В Омске стоит вопрос о переносе аэропорта. В краевом Союзе строителей предлагают объединить усилия региональной власти, промышленного и строительного сообществ для обращения в правительство РФ о снижения размера зон приаэродромной территории.