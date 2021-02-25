Эксперты спрогнозировали России первое место в мире по экспорту зерна

25 февраля в Белокурихе открылась XIV Зимняя зерновая конференция. В главном аграрном форуме Сибири, ставшем одной из ключевых дискуссионных площадок для экспертов отрасли, по традиции приняли участие ведущие аналитики зернового рынка России и соседних стран.

Из-за необходимости соблюдения мер безопасности, связанных с пандемией, организаторы пошли на ограничения в наполняемости зала (50 процентов) и впервые ввели дистанционный формат участия. В частности, в онлайн-режиме предложено выступить спикерам из Украины и известному российскому китаеведу Алексею Маслову. Среди экспертов, приехавших в Белокуриху, - Андрей Клепач (Внешэкономбанк), Владимир Петриченко ("ПроЗерно"), Евгений Ган (директор Союза зернопереработчиков Казахстана).

Тон дискуссиям первого дня задал Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (Москва).

- Главный вопрос: в каком режиме будут работать отечественные аграрно-продовольственные рынки - "автоматическом" или "ручном"? Конец прошлого аграрного сезона и весь нынешний проходят под знаком ковида. Экономики основных развитых стран получили колоссальную накачку деньгами, что серьезно отразилось на мировых товарных рынках. Если цены на нефть и газ рухнули, то на продовольственную группу товаров после некоторых колебаний и даже снижения рванули вверх.

Второй фактор, который серьезно повлиял на ситуацию в России, связан с ослаблением курса рубля.

- На этом фоне на наших основных продовольственных рынках произошла сильная девальвация, - отметил Дмитрий Рылько. - В числе "рекордсменов" оказались подсолнечник и масличные культуры в целом. Однако были и товары, с которыми случилась определенная дефляция - огурцы, пшено, сливочное масло, капуста. В животноводстве, где значительно подорожали корма, цены на конечные продукты выросли в наименьшей степени. И это это дало негативный эффект.

Гендиректор ИКАР напомнил, что в прошлом году валовый сбор зерна в России стал вторым по объему за всю историю страны, а что касается пшеницы, то, по сути, был повторен рекордный урожай 2017 года. Однако цены на все товары зерновой группы, за исключением ржи, достигли или вообще превысили рекордные значения. Пик роста отмечен в декабре - начале января. Причины две: мировые цены и курс рубля.

- У нас огромный ассортимент регуляторных мер на различных товарных рынках, - подчеркнул Дмитрий Рылько. - Это и квоты на зерно, и пошлины на пшеницу, кукурузу, ячмень и масличные культуры. Сюда же относится административное регулирование цен на бутилированное растительное масло и свекловичный сахар. Кстати, цены на масло на мировом рынке постоянно растут и спрос на него повышается. Увеличение пошлины на подсолнечное масло для наших производителей не стало трагичным, удар прошел по касательной. Хотя есть маленькая неприятность, которая может вырасти в большую. Никто не хочет производить бутылку - даже те, кто раньше на этом специализировался. Все постепенно переходят на производство и экспорт сырого масла, который пошлинами пока не регулируется. И есть вероятность, что впервые в России цена на нерафинированное масло превысит цену на рафинированное. Долго так продолжаться не может. Это нездоровая ситуация - продовольственные полки начинают пустеть. Переработчикам надо срочно искать компромисс с аграриями, выращивающими масличные. Иначе сработают жесткие регуляторы. Алтайский край - единственный регион в Сибири, где выращивают сахарную свеклу. В сахарной отрасли влияние регуляторных механизмов значительно сильнее. В отличие от производства и переработки подсолнечника, у "сахарников" нет вариантов. Они выпускают только белый сахар, который надлежит продавать с завода по 36 рублей за килограмм - и не дороже. Но осенью 2020-го переработчики сахарной свеклы, не подозревая об административных ограничениях, закупали сырье по цене более высокой цене, исходя из расчета, что будут отпускать сахар по 40-42 рубля за килограмм. И как им вернуть эту разницу? Даже если исходить из того, что ограничительная мера была правильной, все равно 36 рублей за килограмм белого сахара - очень низкая цена. У производителей возникнут серьезные финансовые проблемы. На мой взгляд, главное, чтобы государство не увлеклось регуляторной тематикой. Фиксированные цены могут породить вал болезненных решений для отрасли.

Выводы первого дня конференции: в сельском хозяйстве в нынешних сложнейших условиях необходим дальнейший поиск баланса между ручным управлением и автоматическим режимом. Нужно радикально менять методы расчета экспортных пошлин. Мировые цены на продукцию сельского хозяйства будут очень высокими в обозримой перспективе. Введение продовольственной помощи особо нуждающимся гражданам снимет напряжение с российского внутреннего рынка.

В пятницу конференция продолжит работу. Участники форума с особым нетерпением ждут докладов Андрея Клепача, посвященного прогнозу развития экономики России в 2021-2022 годах, и Алексея Маслова, который расскажет о мукомольной промышленности и внутреннем рынке муки Китая.

Цифра

Эксперты Зимней зерновой конференции назвали предполагаемый объем экспорта российской пшеницы в нынешнем зерновом сезоне - 38,5 миллиона тонн, что обеспечит нашей стране твердое первое место в мире (около 20 процентов мирового рынка).