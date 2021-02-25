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25.02.2021 23:29
Рубрика: Власть

Взрывы в лесу

"Лесной спецназ" отработал взрывной метод тушения пожаров
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 41(8392)
"Лесной спецназ" готовится к началу нового пожароопасного сезона, отрабатывая методы десантирования со сверхнизких высот и так называемый взpывнoй метод тушения лесных пожаров.

"В арсенале парашютистов-десантников есть особый взpывнoй метод. Для проведения таких работ специалисты "Авиалесоохраны" получают спецдопуски. Суть в том, что при помощи дeтoнирующeгo шнура высокой мощности специально подготовленные отряды прокладывают минерализованные полосы там, где обычные способы не эффективны либо крайне опасны - в каменистых россыпях, на заболоченных территориях, в чрезвычайно пожароопасных районах, пораженных сибирским шелкопрядом", - рассказали в пресс-службе Рослесхоза.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, накануне в Красноярском крае инструкторы парашютистов-десантников провели тренировочные прыжки с самолета Ан-2 и спуски с вертолета Ми-8.

"Авиалесоохрана" - это единственная гражданская служба, выполняющая прыжки на неподготовленные площадки в сложных условиях. Поэтому точность приземления имеет колоссальное значение. Для этого парашютисты оснащены специальными парашютами "Лесник-3", позволяющими выполнять прыжки с низких высот до одного километра. Для спусков с вертолета используют новую отечественную разработку - устройство Кашевника", - сообщили в ведомстве.

Полная подготовка всего состава "лесного спецназа" - основной ударной силы в оказании помощи в тушении пожаров, а это более 600 человек, завершится в конце марта.

В регионах Власть Безопасность Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары

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