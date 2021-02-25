"Лесной спецназ" отработал взрывной метод тушения пожаров

"Лесной спецназ" готовится к началу нового пожароопасного сезона, отрабатывая методы десантирования со сверхнизких высот и так называемый взpывнoй метод тушения лесных пожаров.

"В арсенале парашютистов-десантников есть особый взpывнoй метод. Для проведения таких работ специалисты "Авиалесоохраны" получают спецдопуски. Суть в том, что при помощи дeтoнирующeгo шнура высокой мощности специально подготовленные отряды прокладывают минерализованные полосы там, где обычные способы не эффективны либо крайне опасны - в каменистых россыпях, на заболоченных территориях, в чрезвычайно пожароопасных районах, пораженных сибирским шелкопрядом", - рассказали в пресс-службе Рослесхоза.

Кроме того, накануне в Красноярском крае инструкторы парашютистов-десантников провели тренировочные прыжки с самолета Ан-2 и спуски с вертолета Ми-8.

"Авиалесоохрана" - это единственная гражданская служба, выполняющая прыжки на неподготовленные площадки в сложных условиях. Поэтому точность приземления имеет колоссальное значение. Для этого парашютисты оснащены специальными парашютами "Лесник-3", позволяющими выполнять прыжки с низких высот до одного километра. Для спусков с вертолета используют новую отечественную разработку - устройство Кашевника", - сообщили в ведомстве.

Полная подготовка всего состава "лесного спецназа" - основной ударной силы в оказании помощи в тушении пожаров, а это более 600 человек, завершится в конце марта.