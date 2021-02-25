В Русско-Полянском районе Омской области сельский кооператив сумел за короткое время поставить на поток производство сыров. Предприниматели уже получили две золотые медали на Всероссийском сельскохозяйственном форуме. По словам сыроделов, одна из причин успеха - грамотная поддержка молодого бизнеса в регионе.

История создания кооператива началась два года назад, когда в омский центр оказания услуг "Мой бизнес" обратилась инициативная группа из Русско-Полянского района. Фермеры признались, что разводить крупный рогатый скот и сдавать молоко поодиночке им уже неинтересно, да и нерентабельно. Появилось желание пустить молоко в переработку и организовать производство качественных продуктов.

- Мы понимали, что по отдельности справиться с амбициозной задачей сложно. С работой центра я уже познакомился: когда решил заняться предпринимательством, мне здесь не только подробно рассказали, как начать дело с нуля, но и помогли подготовить стартап и даже выиграть грант в размере трех миллионов рублей на создание молочной фермы, - сообщил корреспонденту "РГ" предприниматель Владимир Карапетян. - И теперь, когда возникла потребность сделать что-то более существенное, мы уже знали, куда обратиться.

Новая идея показалась специалистам интересной. В центре селянам объяснили, как организовать кооператив и получить поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", помогли с разработкой бизнес-плана.

Прошлой весной фермеры подали документы на государственную регистрацию кооператива "Фазенда". Вскоре выиграли грант в сумме двадцать миллионов рублей (шестьдесят процентов от общих затрат) и приобрели современную молочную линию, а также специализированный транспорт.

Кооператив объединил семь КФХ и ЛПХ. И дело пошло. Общими усилиями предприниматели сначала организовали сбор сырья в десятке поселков, наладили переработку молока. Затем взялись за производство сыров - не только традиционных, но и деликатесных. А чтобы поставить процесс на профессиональные рельсы, пригласили опытного технолога-сыродела из Армении. И скоро спрос на новые сельские продукты начал расти.

- Чтобы поддержать перспективный кооператив, мы предложили предпринимателям поучаствовать в крупной сельскохозяйственной выставке "Агро-2020" в Челябинске и показать свою продукцию всей стране, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Ирина Жучкова. - Они откликнулись с большим энтузиазмом и не прогадали. Эксперты-дегустаторы отметили золотыми медалями сразу два продукта кооператива - сыр с голубой плесенью "Рокфор" и сыр "Сельский с плесенью".

Сейчас в ассортименте "Фазенды" - линейка сыров плюс традиционные натуральные продукты. По сути, в Русско-Полянском районе появилась собственная молочная фабрика. В этом году в состав кооператива влились еще четыре фермерские хозяйства. Организовали восемь новых рабочих мест, к весне вновь собираются пополнить штат.

- Работники нам очень нужны, - говорит Владимир Карапетян (теперь уже руководитель кооператива). - Мы создаем сеть мобильных пунктов по доставке готовой продукции на территории Омской области. Уже вышли на рынки Омска. Сыры, творог, сливки, цена которых на треть ниже городской, не залеживаются.

Поставки в соседние регионы предприниматели пока не рассматривают - "Нам бы своих накормить". Но в перспективе такую возможность не исключают.

По данным регионального минэкономики, в 2020-м господдержку в Омской области получили 25 фермеров, 17 агростартапов, шесть семейных ферм и два кооператива. Деньги авторы проектов вложили в покупку сельскохозяйственных животных, кур и пчел. Гранты помогли им приобрести земельные участки, инвентарь, технику, построить и реконструировать фермы и цеха.

Прямая речь

Денис Кушнер, заместитель министра экономики Омской области:

- В Омской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей. Из них свыше девяти тысяч - начинающие, "выживаемость" которых составляет более семидесяти процентов. Региону поддержка малого бизнеса выгодна. Каждый вложенный рубль возвращает в бюджет два с половиной - три рубля в виде налогов. Поэтому мы продолжим ее в рамках нацпроектов по программам "Экспорт продукции АПК Омской области" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Участниками могут стать как предприниматели, уже имеющие опыт работы в агросекторе, так и новички.

Справка РГ

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