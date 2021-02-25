История создания кооператива началась два года назад, когда в омский центр оказания услуг "Мой бизнес" обратилась инициативная группа из Русско-Полянского района. Фермеры признались, что разводить крупный рогатый скот и сдавать молоко поодиночке им уже неинтересно, да и нерентабельно. Появилось желание пустить молоко в переработку и организовать производство качественных продуктов.
- Мы понимали, что по отдельности справиться с амбициозной задачей сложно. С работой центра я уже познакомился: когда решил заняться предпринимательством, мне здесь не только подробно рассказали, как начать дело с нуля, но и помогли подготовить стартап и даже выиграть грант в размере трех миллионов рублей на создание молочной фермы, - сообщил корреспонденту "РГ" предприниматель Владимир Карапетян. - И теперь, когда возникла потребность сделать что-то более существенное, мы уже знали, куда обратиться.
Новая идея показалась специалистам интересной. В центре селянам объяснили, как организовать кооператив и получить поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", помогли с разработкой бизнес-плана.
Прошлой весной фермеры подали документы на государственную регистрацию кооператива "Фазенда". Вскоре выиграли грант в сумме двадцать миллионов рублей (шестьдесят процентов от общих затрат) и приобрели современную молочную линию, а также специализированный транспорт.
Кооператив объединил семь КФХ и ЛПХ. И дело пошло. Общими усилиями предприниматели сначала организовали сбор сырья в десятке поселков, наладили переработку молока. Затем взялись за производство сыров - не только традиционных, но и деликатесных. А чтобы поставить процесс на профессиональные рельсы, пригласили опытного технолога-сыродела из Армении. И скоро спрос на новые сельские продукты начал расти.
- Чтобы поддержать перспективный кооператив, мы предложили предпринимателям поучаствовать в крупной сельскохозяйственной выставке "Агро-2020" в Челябинске и показать свою продукцию всей стране, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Ирина Жучкова. - Они откликнулись с большим энтузиазмом и не прогадали. Эксперты-дегустаторы отметили золотыми медалями сразу два продукта кооператива - сыр с голубой плесенью "Рокфор" и сыр "Сельский с плесенью".
Сейчас в ассортименте "Фазенды" - линейка сыров плюс традиционные натуральные продукты. По сути, в Русско-Полянском районе появилась собственная молочная фабрика. В этом году в состав кооператива влились еще четыре фермерские хозяйства. Организовали восемь новых рабочих мест, к весне вновь собираются пополнить штат.
- Работники нам очень нужны, - говорит Владимир Карапетян (теперь уже руководитель кооператива). - Мы создаем сеть мобильных пунктов по доставке готовой продукции на территории Омской области. Уже вышли на рынки Омска. Сыры, творог, сливки, цена которых на треть ниже городской, не залеживаются.
Поставки в соседние регионы предприниматели пока не рассматривают - "Нам бы своих накормить". Но в перспективе такую возможность не исключают.
По данным регионального минэкономики, в 2020-м господдержку в Омской области получили 25 фермеров, 17 агростартапов, шесть семейных ферм и два кооператива. Деньги авторы проектов вложили в покупку сельскохозяйственных животных, кур и пчел. Гранты помогли им приобрести земельные участки, инвентарь, технику, построить и реконструировать фермы и цеха.
Денис Кушнер, заместитель министра экономики Омской области:
- В Омской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей. Из них свыше девяти тысяч - начинающие, "выживаемость" которых составляет более семидесяти процентов. Региону поддержка малого бизнеса выгодна. Каждый вложенный рубль возвращает в бюджет два с половиной - три рубля в виде налогов. Поэтому мы продолжим ее в рамках нацпроектов по программам "Экспорт продукции АПК Омской области" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Участниками могут стать как предприниматели, уже имеющие опыт работы в агросекторе, так и новички.
Справка РГ
Многофункциональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям в режиме одного окна. Под его крышей работают Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, Центр поддержки экспорта, ИТ-парк, бизнес-инкубатор. Консультации по любому вопросу, от регистрации, налогов, выгодных кредитов и до оформления всех необходимых документов, бесплатные.