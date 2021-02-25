В Новосибирской области по итогам 2020 года впервые зафиксировано падение объема теневого рынка сигарет. Как отмечают эксперты, хотя бы здесь положительную роль сыграла пандемия коронавируса, из-за которой были введены ограничения на передвижение людей и грузов.

По данным независимой исследовательской компании Nielsen, доля нелегальных сигарет в третьем квартале 2020 года в России составила семь процентов, в Новосибирской области - 13,9 процента. Годом ранее эти показатели достигали 15,6 и 27,2 процента соответственно.

Эксперты отрасли среди основных факторов снижения доли контрафактных табачных изделий на российском рынке называют усиление работы правоохранительных и контрольно-надзорных органов (в 2020 году в стране изъято около одного миллиарда нелегальных сигарет), ограничение международных перевозок и передвижения граждан в связи с пандемией COVID-19, а также полномасштабный запуск с 1 июля 2020 года системы цифровой маркировки "Честный знак", которая должна обеспечивать полную прозрачность оборота легальной продукции. Кроме того, игроки рынка отмечают совместные системные усилия государства и бизнеса в борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, благодаря чему удалось переломить тенденцию роста объемов торговли контрафактом.

Но как только стали открывать границы и возобновлять авиасообщение, теневой рынок вновь вырос. Так, в феврале 2021-го сотрудники Новосибирской таможни задержали 3,5 тонны нелегальных сигарет, или более 150 тысяч пачек. Партия прибыла двумя авиарейсами "Бишкек - Новосибирск". Ориентировочная стоимость продукции, на которой отсутствовала обязательная для РФ маркировка, - пятнадцать миллионов рублей. Заместитель начальника таможни Алексей Левицкий сообщил, что при легальном ввозе такого количества сигарет сумма акциза составила бы более семи миллионов рублей.

Результаты исследования Nielsen еще более впечатляющие. Так, общий объем реализованных в России нелегальных сигарет в 2020 году исчисляется 26 миллиардами штук. Эксперты табачной отрасли оценивают, что объем недополученных в бюджет доходов от акцизов и НДС приблизился к 85 миллиардам рублей.

- Ежегодно оборот контрабанды и контрафакта наносит федеральному бюджету ущерб в сотни миллионов рублей, а также подрывает работу по борьбе с подростковым курением. В исследованиях Nielsen говорится, что в третьем квартале 2019 года в регионах СФО доля нелегальных сигарет составляла 21 процент. Каждая десятая пачка, попадающая на российский рынок, - "серая" (это одиннадцать процентов от общего объема рынка). В основном такая продукция прибывает из Республики Беларусь и Средней Азии, а значит, под удар в первую очередь попадают приграничные территории, включая Новосибирскую область, - подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, выступая на круглом столе, посвященном проблемам нелегального оборота табака.

Так, по данным Nielsen, в общем объеме нелегального рынка доля сигарет, завезенных из стран дальнего зарубежья, снизилась с 2,4 процента в 2019-м до одного процента по итогам 2020 года. За аналогичный период сократилась доля контрафактных сигарет, произведенных в России.

В то же время доля нелегального продукта, поступающего из стран Евразийского экономического союза, выросла с 55 процентов в 2019 году до 64 процентов в 2020-м. Изменилась и ее структура - прежде всего за счет сокращения поставок из Армении, Казахстана и Киргизии: их доля снизилась до 10,8 процента от всего нелегального рынка. На Беларусь приходится 54 процента контрафакта (с 2019-го по 2020 год доля выросла в полтора раза).

Как отмечают эксперты, контрафактная продукция наносит ущерб не только государству, но и добросовестным предпринимателям. Например, представитель отделения "Опоры России" в Краснозерском районе Новосибирской области Ирина Морозова пожаловалась, что покупатели контрафактных сигарет в этих же магазинах приобретают другие товары. Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли (АМТ), исполнительный директор Новосибирского областного отделения "Опора России" Наталия Кошелева поддержала коллегу, подтвердив, что владельцы таких магазинов уводят покупателей у добросовестного ретейла. По ее мнению, личную ответственность физических лиц, торгующих контрафактом, нужно ужесточить.

Президент АМТ Владлен Максимов также говорит о том, что легальная розница несет потери из-за нечестной конкуренции. Напомним, что с 1 января этого года табачные акцизы повысились на двадцать процентов. Теперь акцизный платеж с одной пачки составляет минимум 64,1 рубля плюс 12,82 рубля НДС. Добросовестный предприниматель вынужден продавать пачку сигарет в среднем за 150-170 руб-лей, в то время как "нелегал" - за пятьдесят-семьдесят. "Нелегальный бизнес может стать еще более выгодным", - резюмировал эксперт.

Менеджер по взаимодействию с органами власти компании "JTI Россия" Роман Трошкин считает преждевременным говорить о тенденции сокращения теневого рынка. Тем более что штрафы за торговлю нелегальными сигаретами не превышают четырех тысяч рублей. Вряд ли это может испугать тех, кто завозит контрафакт тоннами.

Хотя имена табачных контрабандистов известны, как и номера их машин, привозящих нелегальный товар из-за границы, уголовных и даже административных дел, возбужденных в отношении нарушителей законодательства, единицы. По линии управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 2020 году возбуждено сорок дел об административных правонарушениях по фактам реализации сигарет без акцизных марок, на 7 513 табачных изделий наложен арест на сумму в 427,3 тысячи рублей. Мировыми судьями вынесено 27 постановлений о назначении административного штрафа на 262,4 тысячи рублей с конфискацией табачной продукции. В суд подано восемь исковых заявлений, из которых два удовлетворено, а остальные - на рассмотрении.

Член комиссии Госдумы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Максим Кудрявцев сообщил о законодательных инициативах по борьбе с контрафактом. Во-первых, в конце прошлого года российский парламент ограничил ввоз табака. Теперь физические лица для личного потребления могут провозить не более 200 немаркированных сигарет (десять пачек) - раньше под этим предлогом ввозили крупные партии. Во-вторых, с 1 апреля 2021 года вступит в силу закон, устанавливающий единую минимальную цену на сигареты, ниже которой они не могут продаваться в рознице. Ожидается, что она составит 108 рублей за пачку.

Эксперты полагают, что штрафы за оборот нелегальных сигарет должны быть кратно увеличены, а санкции за незаконное производство и сбыт табачной продукции следует ужесточить. Предлагается наделить сотрудников таможни и погранслужбы дополнительными полномочиями по проверкам товара, поступающего из стран ЕАЭС.

Большие надежды игроки табачного рынка возлагают на созданный АМТ интернет-портал "Стопнелегальныйтабак.рф".

- Задача проекта - объяснить, какие угрозы для общества несет нелегальный табак, как выявлять контрафакт и контрабанду, куда обращаться в случае, если столкнулись с продажей нелегальных сигарет, - пояснил президент АМТ Владлен Максимов.

Компетентно

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг":

- В 2021 году ставка акциза в России увеличилась на двадцать процентов, из-за чего ценовой разрыв между легальной продукцией и товаром, поступающим из стран-соседей по ЕАЭС, кратно увеличился. Это ставит всех нас - производителей, участников оборота, розницу, государство и ГИС "Честный знак" - перед новым очень серьезным вызовом. Поэтому, чтобы закрепить полученный результат и избежать возобновления роста объемов нелегального оборота, необходимо, чтобы в полной мере заработали принятые в прошлом году законодательные меры. Кроме того, следует и далее повышать эффективность контрольно-надзорной и правоприменительной практики, ввести на базе системы цифровой маркировки реестр основного производственного оборудования в табачной отрасли.

Игорь Черкасский, руководитель "БАТ Россия" (British American Tobacco) по противодействию нелегальной торговле:

- Значительным сдерживающим фактором развития "серого" рынка в этом году стала пандемия и ее последствия, а именно - закрытие границ, ограничение мобильности населения, карантинные меры, сокращение каналов продаж и смена модели поведения потребителей. Однако ключевые предпосылки распространения нелегальной продукции все еще не устранены. К ним мы относим, в первую очередь, ценовой разрыв между странами ЕАЭС, которым необходимо придерживаться подписанного соглашения о гармонизации ставок акциза и не допускать нелегальных перетоков продукции внутри союза. Особенно это относится к Республике Беларусь, где средняя стоимость пачки локальных брендов составляет сорок рублей.