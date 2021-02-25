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25.02.2021 08:37

Байкальское равновесие

Депутат Госдумы Сергей Тен: люди не должны страдать от избыточного правового регулирования
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Экономика Сибири № 40(8391)
Проблемы Байкала, копившиеся многие годы, кажется, начинают решаться. Появляется ясность с утилизацией отходов БЦБК. Формируется новый каркас для охраны, изучения и социально-экономического развития Байкальской природоохранной территории (БПТ): создаются научно-образовательный центр (НОЦ) "Байкал", система цифрового мониторинга озера. Наконец, разворачивается комплексная работа по подготовке правовой базы. Законодательство о Байкале призвано обеспечить как его защиту, так и соблюдение конституционных прав местных жителей.
По предложению академика Игоря Бычкова (на снимке слева) Сергей Тен вошел в рабочую группу по созданию НОЦ "Байкал". Фото: Пресс-служба депутата ГД Сергея Тена По предложению академика Игоря Бычкова (на снимке слева) Сергей Тен вошел в рабочую группу по созданию НОЦ "Байкал". Фото: Пресс-служба депутата ГД Сергея Тена
По предложению академика Игоря Бычкова (на снимке слева) Сергей Тен вошел в рабочую группу по созданию НОЦ "Байкал". Фото: Пресс-служба депутата ГД Сергея Тена

Вопрос гармонизации правового поля был внесен в повестку дня, в том числе и благодаря межфракционной рабочей группе (МРГ) "Байкал", которую в нынешнем созыве Госдумы РФ возродил и возглавил депутат от Иркутской области Сергей Тен.

Напомним: в конце 2020-го были приняты два очень важных для региона документа: поправки в законодательство об особо охраняемых природных территориях и постановление правительства РФ о новом перечне запрещенных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкала.

Новый документ разрешил проблему граждан по жилищному строительству в населенных пунктах в центральной зоне Байкала. Теперь эти нормы понятны всем, в том числе надзорным органам. По этому вопросу последние два года было множество обращений граждан из Иркутской области и Республики Бурятия.

Кроме того, после принятия нового документа, разрешившего возводить объекты, необходимые для утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, проект, буксовавший с 2013 года, может сдвинуться с мертвой точки.

- Однако в Иркутской области и Бурятии большинство тех, кто проживает в Центральной экологической зоне Байкала, в том числе в национальных парках, автоматически попадают еще и в границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же не везде выполнен ряд условий, связанных с границами поселений. А значит, тысячи людей по-прежнему не могут свободно распоряжаться землей, на которой жили десятки лет. Чтобы от избыточного правового регулирования никто не страдал, настройка общих и специальных природоохранных режимов и правил землепользования должна быть продолжена, - убежден Сергей Тен.

По его словам, в Госдуме и Совете Федерации сейчас готовят совместные законодательные инициативы, направленные на то, чтобы новый Федеральный закон № 505-ФЗ заработал и на Байкальской природной территории.

- Необходимость урегулирования вопросов с границами населенных пунктов на землях лесного фонда и ООПТ мы в январе обсудили с сенатором от Бурятии Вячеславом Наговицыным. Один из необходимых законопроектов Дума уже приняла в первом чтении, второй проходит обкатку перед внесением, - отмечает парламентарий.

Ученые, региональные власти и депутаты не один год настаивали на пересмотре перечня запрещенных видов деятельности в Центральной экологической зоне БПТ. Старые нормы парализовали не только социально-экономическое развитие прибрежных территорий, но и природоохранную деятельность.

Согласованный с Росприроднадзором и СО РАН доклад о выборе технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК Росатом должен был подготовить к 15 февраля. МРГ "Байкал", взаимодействуя с Минприроды РФ, подрядчиком, учеными и региональными властями, держит ситуацию на контроле.

- Основные задачи рекультивации - исключить попадание отходов в озеро, очистить воды в прудах-шламонакопителях и щелокосодержащие стоки, а также переработать накопленные на полигоне БЦБК отходы, - поясняет Сергей Тен. - Но универсального рецепта здесь нет. Для каждого направления, на каждом конкретном участке полигона предстоит подобрать индивидуальные технологии, а возможно, применить и их синтез.

При этом, напоминает депутат, все должно соответствовать очень жестким нормативам очистки воды, установленным Приказом № 83 Минприроды РФ, который вышел в прошлом году. Разрабатывался он при активном участии СО РАН. Кстати, это условие было выдвинуто МРГ "Байкал" и комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

- В нормотворческом процессе на площадках Госдумы и федеральных органов исполнительной власти наша межфракционная группа успешно взаимодействует с наукой, - добавляет Сергей Тен. - Готовы к совместному поиску решений и по рекультивации отходов БЦБК, и по развитию Байкальска в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", и в сфере многоцелевых исследований. •

Кстати

Обсуждая на днях с директором Иркутского филиала СО РАН Игорем Бычковым перспективы развития научных и образовательных проектов, руководитель МФГ "Байкал" поднял вопрос о научном сопровождении законотворческих инициатив, нормативной поддержке уникальных природоохранных технологий. По предложению академика Сергей Тен вошел в рабочую группу по созданию НОЦ "Байкал".

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