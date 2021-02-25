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25.02.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

В Красноярске задержали торговцев новорожденными детьми

Текст: Наталья Граф

В Красноярске задержаны участники преступной группы, торговавшей новорожденными детьми.

Пропавшую в Новосибирской области семью с двумя детьми нашли живыми

По предварительным данным, в 2019 году 33-летний житель Красноярска организовал преступный бизнес. Его подельники разыскивали женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей по заказу третьих лиц.

К примеру, 27-летняя гражданка Казахстана, согласившаяся заработать, прошла на территории Королевства Камбоджа организованную подозреваемыми медицинскую процедуру и забеременела. После этого женщину привезли в Красноярск для дальнейшего родоразрешения. Беременной предоставили отдельную квартиру и полное обеспечение. Затем с ней и заключили договор на предоставление платных медицинских услуг в роддоме.

В апреле 2020 года она родила здорового мальчика, получила свидетельство о рождении ребенка и передала его в распоряжение подозреваемых, оформив на них доверенность в нотариальной конторе. После того как роженица выехала за пределы России в Казахстан, ей выплатили вознаграждение в размере13 тысяч долларов США.

Фото: iStock
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Как выяснилось, торговля детьми "по заказу" была поставлена на поток.

- В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым, - сообщает СК РФ. - Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается.

По решению суда, участвовавшие в торговле детьми 37 и 33-летние мужчины и 31-летняя женщина заключены под стражу. 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым, также задержана.

Следователи устанавливают других соучастников преступления.

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