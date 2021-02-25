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Рубрика: Власть

Маршруты в разрезе

В Кузбассе озаботились развитием промышленного туризма
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 40(8391)
Кузбасс заключил с Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о развитии промышленного туризма. Тем более что опыт организации экскурсий на разные предприятия в регионе есть.

Например, уже несколько лет для туристов (в основном школьников) гостеприимно открывает двери кондитерская фабрика в Прокопьевске. Гостям предоставляют возможность не только понаблюдать за процессом производства, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению и упаковке продукции, а потом ее продегустировать. В других моногородах области (а всего их 24) потенциал для развития промышленного туризма тоже налицо.

В регионах СЗФО появились новые форматы событийного туризма

- У нас много предприятий и заводов, куда было бы интересно сходить на экскурсию. Развивать это направление будем при поддержке Агентства стратегических инициатив, имеющего богатый опыт, - уточнил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Стороны договорились о том, что рекомендации АСИ будут применять при создании новых экскурсионных маршрутов. Агентство подготовило методологию по комплексному развитию промышленного туризма, которая одобрена минпромторгом РФ и Роскачеством и размещена и интернете. Она помогает организовать интересные и безопасные туры и экскурсии по действующим производствам. И уже более ста предприятий в двух десятках российских регионов этим опытом успешно пользуются.

В Кузбассе тоже сформировали реестр заинтересованных организаций и инициируют мероприятия с их участием. Власти обещали содействовать воплощению лучших практик в жизнь. Они будут внедрены уже в этом году. Производственные туры на основе методологии АСИ разработали двадцать предприятий, включая металлургический и химический комбинаты, предприятия АПК и крупные угольные разрезы.

В Горном Алтае проложили три новых экологических маршрута

Так, Кедровский разрез вошел в число главных объектов утвержденного Ростуризмом брендового регионального маршрута "Кузбасс. Огонь в сердце". Туристы здесь знакомятся с современными технологиями угледобычи и биологической рекультивации нарушенных земель. И сейчас компания-собственник готовит план необычной экскурсии. Ее участники не только увидят горную технику в действии, но и попробуют знаменитое угольное мороженое. Также им предложат пройти медосмотр с помощью электронной системы, за две минуты осуществляющей полный скрининг состояния здоровья. Работники разреза проходят такие осмотры перед каждой сменой. Надо сказать, что с трудом горняков на Кедровке в разные годы знакомились известные люди, среди которых были летчик-космонавт Алексей Леонов и французский актер Пьер Ришар.

Возможность создания туристской инфраструктуры на новом угольном разрезе рассматривают и на юге Кузбасса - в Междуреченске. Моногород планирует развиваться как круглогодичный экокурорт. По мысли мэра Владимира Чернова, участники организованных сплавов по Усе будут делать остановку на смотровой площадке разреза, чтобы увидеть, как добывают уголь. Варианты организации маршрута власти обсуждают с бизнесом.

Прямая речь

Светлана Чупшева, гендиректор АСИ:

- Продвижение промышленного туризма имеет стратегическое значение для Кузбасса. Это инструмент формирования его образа как региона с современными технологичными предприятиями, возможность показать примеры экологически ориентированных производств. За четыре месяца - с октября 2020-го - нашим экспертам и местным представителям удалось подготовить несколько программ для различных аудиторий.

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