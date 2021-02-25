В Кузбассе предложили ужесточить наказание для неплательщиков зарплаты

Ужесточить ответственность работодателей, которые регулярно не платят работникам, предлагают депутаты кузбасского парламента. Поправки направят в правительство РФ.

За невыплату зарплаты сейчас привлекают только руководителей (хотя на распределение денег гораздо сильнее могут влиять собственники и учредители компаний). Причем по уголовной статье ответит лишь тот, в чьих действиях усмотрят корыстный умысел. И нарушители-рецидивисты, которых по закону можно дисквалифицировать на срок от года до трех лет, в основном отделываются штрафами.

- Невыплата зарплаты более двух месяцев должна считаться преступлением в любом случае, независимо от мотивов, - считает председатель профильного комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности кузбасского парламента Алексей Зеленин. - Предлагаем расширить список ответственных за невыплаты, добавив в него иных лиц, управляющих организацией или предприятием либо оказывающих влияние на принятие работодателем решений. Исключить корыстный мотив из диспозиции статьи 145.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение права на оплату труда, а также увеличить размеры этой ответственности.

По мнению депутатов, для работодателей, задерживающих зарплату частично больше, чем на три месяца, максимальный срок лишения свободы нужно увеличить с года до трех лет. За полное отсутствие выплат свыше двух месяцев - с трех до пяти, а если эти невыплаты привели к тяжким последствиям - с пяти до десяти. И лишь за меньшие задержки следует штрафовать. А за повторные нарушения - только дисквалифицировать, без вариантов.

К слову, кузбасские профсоюзы еще в 2017 году предлагали наказывать за долги по зарплате учредителей и собственников предприятий. Однако в Госдуме тогда инициативу не поддержали.

Между тем

В начале февраля в Кузбассе началось расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на дорожном предприятии в городе Прокопьевске. Более четырех десятков его работников не получали денег с сентября по декабрь 2020-го. В итоге задолженность работодателя превысила 1,9 миллиона рублей.