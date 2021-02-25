В Новосибирске один человек погиб в лобовом ДТП с автобусом

В Новосибирске произошло ДТП с участием седана Toyota Premio и пассажирского автобуса ЛиАЗ. Как рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску, в аварии погиб водитель иномарки 1985 года рождения.

По предварительным данным, он ехал со стороны улицы Панфиловцев по улице Никитина и у дома №138 не справился с управлением. Машина оказалась на полосе встречного движения и влетела в пассажирский автобус 97-го маршрута.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. В автобусе находилось 25 человек. По данным ГИБДД, среди них серьезно никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.