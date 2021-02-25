В Новосибирской области вынесли приговор за контрабанду леса

Новости

В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня 09:30
До +4 прогреется воздух в Москве 25 февраля 09:21
Финляндия намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса 09:20
Лжеэлектрики обманом вынуждали москвичей оплачивать ремонт 09:17
IATA запустит цифровой паспорт прививок от COVID-19 в авиаотрасли 09:13
В уральском поселке в буран начали промерзать дома после капремонта 09:11
CBS назвал приоритеты Камалы Харрис во внешней политике США 07:34
Из-за пожаров в горах в префектуре Тотиги объявили эвакуацию 07:14
Премьер Иордании объявил о введении комендантского часа 06:42
Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса 05:56
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:32
Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций 05:09
Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре предупредили о стремительном потеплении в регионах 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 08:22
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области вынесли приговор за контрабанду леса

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении россиянина и гражданина республики Казахстан за попытку незаконного перемещения древесины за границу.

Фото: Пресс-служба ФТС России
В России пресекли крупный канал контрабанды леса в Китай

Как рассказали в пресс-службе суда, общая стоимость леса, который преступники намеревались вывезти контрабандой, оценивается в 354 тысячи рублей.

О предстоящей сделке подельники договорились в сентябре 2019 года, на территории Томской области наняли машину с прицепом и загрузили 44 кубометра лесоматериалов хвойных пород, в основном ели и пихты. При этом контрабандисты заранее побеспокоились об оформлении товарно-сопроводительных документов на вывоз леса через границу, однако в бумагах значилось лишь 25 кубометров древесины.

Более того, сообщники заключили фиктивный контракт и не зарегистрировали должным образом сделку в системе ЕГАИС. Действовали осторожно: восемь кубометров леса были погружены в Томске, остальной объем - на других пилорамах.

Водитель большегруза и не подозревал, что участвует в преступной схеме. Его остановили на пограничном пункте пропуска "Павловка" в Карасукском районе Новосибирской области. Проверив документы, сотрудники регионального пограничного управления ФСБ обнаружили несоответствие в товарно-сопроводительных документах. Машину не пропустили.

Незаконно перевозимые лесоматериалы были изъяты и конфискованы в пользу государства. А оба контрабандиста привлечены к суду. В результате рассмотрения уголовного дела они были оштрафованы: сибиряк - на 30 тысяч, гражданин Казахстана - на 35 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
В Госдуму внесены поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг