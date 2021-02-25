В Новосибирской области вынесли приговор за контрабанду леса

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении россиянина и гражданина республики Казахстан за попытку незаконного перемещения древесины за границу.

Как рассказали в пресс-службе суда, общая стоимость леса, который преступники намеревались вывезти контрабандой, оценивается в 354 тысячи рублей.

О предстоящей сделке подельники договорились в сентябре 2019 года, на территории Томской области наняли машину с прицепом и загрузили 44 кубометра лесоматериалов хвойных пород, в основном ели и пихты. При этом контрабандисты заранее побеспокоились об оформлении товарно-сопроводительных документов на вывоз леса через границу, однако в бумагах значилось лишь 25 кубометров древесины.

Более того, сообщники заключили фиктивный контракт и не зарегистрировали должным образом сделку в системе ЕГАИС. Действовали осторожно: восемь кубометров леса были погружены в Томске, остальной объем - на других пилорамах.

Водитель большегруза и не подозревал, что участвует в преступной схеме. Его остановили на пограничном пункте пропуска "Павловка" в Карасукском районе Новосибирской области. Проверив документы, сотрудники регионального пограничного управления ФСБ обнаружили несоответствие в товарно-сопроводительных документах. Машину не пропустили.

Незаконно перевозимые лесоматериалы были изъяты и конфискованы в пользу государства. А оба контрабандиста привлечены к суду. В результате рассмотрения уголовного дела они были оштрафованы: сибиряк - на 30 тысяч, гражданин Казахстана - на 35 тысяч рублей.