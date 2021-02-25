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25.02.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Заксобрании Новосибирской области взяли под охрану городские леса

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на очередной сессии сразу в двух чтениях приняли закон, согласно которому вносятся изменения в областной закон № 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области". За поправки депутаты проголосовали почти единогласно, один - против.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Суть законодательных новелл в том, что в регионе будет введена новая категория особо охраняемых территорий (ООТ) - лесные парки. Предполагается, что это позволит поставить заслон застройщикам, которые хотят возводить многоэтажные дома на зеленых территориях городов, населенных пунктов.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив и глава региона Андрей Травников назвали закон историческим. Ранее никто не решался инициировать такую важную работу.

Фото: Татьяна Кравченко
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- А вы осмелились: ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия, - обратился губернатор к депутатам нынешнего созыва. - Я восхищен, насколько быстро депутаты заксобрания погружаются в вопросы градостроительного законодательства.

Глава региона поблагодарил депутатов и членов правительства за работу над документом, за стойкость и конструктивный подход.

- То, что мы сделали, оценят наши избиратели через пять-десять лет. Благодаря этому закону всем будет легче - у органов местного самоуправления появился инструмент, который станет преградой на пути застройщиков, желающих возводить многоэтажки на зеленых территориях, бизнеса, вырубающего лес, - отметил Андрей Шимкив. - Это исторический закон, который касается защиты не только Заельцовского бора, но и других зеленых зон. Впервые за мою 20-летнюю практику работы депутатом мы получили подобное сопротивление. И такое своевременное, правильное решение можно было принять только работая вместе.

Заместитель председателя аграрного комитета заксобрания Денис Субботин, выступая по основному вопросу, отметил, что в подготовке документа приняли участие депутаты профильных комитетов, комиссии по экологии заксобрания, специалисты региональных министерств, мэрии и представители общественности.

- В ходе подготовки законопроекта проведено более десяти рабочих групп. Работу лично возглавил председатель заксобрания Андрей Шимкив, - подчеркнул Денис Субботин.

Депутат сообщил, что новым законом устанавливается порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Окончательное решение о необходимости создания лесных парков принимает правительство Новосибирской области. Такая практика в дальнейшем может быть применима муниципальными районами.

- Я всегда был противником того, чтобы вмешиваться в дела муниципалитета, но всем известная ситуация с Заельцовским бором, заставила изменить мнение. Вовремя не были приняты меры, и всем нам пришлось подключаться, чтобы не допустить застройки территории, - сказал депутат Вячеслав Илюхин.

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов также напомнил о противостоянии некоторых граждан, которые высказывали сопротивление тому, чтобы такой закон появился.

На сессии с предложением притормозить принятие закона об особом статусе охраняемых природных зон выступил депутат Яков Новоселов. По его мнению, некоторые положения размыты, не конкретизированы, "сама категория ООТ четко не описана". Его предложение не поддержали другие депутаты.

Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
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- Сейчас стоит вопрос так - сохранится Заельцовский бор или нет. Работа над совершенствованием данного закона будет продолжаться. Мы готовы рассматривать предложения, вносить изменения. Но нужна основа. Закон нужно принимать в двух чтениях, причем быстро, пока мы не потеряли единственный в Новосибирске бор. Молча смотреть на то, как вырубают лес, не считаясь с мнением жителей, наших избирателей, дальше уже невозможно, - высказался Андрей Панферов.

После почти единогласного принятия закона на сессии правительство Новосибирской области в сжатые сроки подготовит положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях регионального значения.

- Леса много не бывает. Тем более, у нас, в Новосибирской области, где каждая зеленая зона не счету. Не будем уходить в рассуждения. Все конкретно будет прописано в постановлении правительства области. Этот закон не затронет ни одно частное лицо, собственника, который уже работает в Заельцовском бору. Но новых вырубок мы не допустим, - поставил точку в обсуждении Андрей Шимкив.

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