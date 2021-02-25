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25.02.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

В КЧР после нападения на силовиков возбудили дело

Текст: Алена Ларина

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после нападения неизвестных на сотрудников правоохранительных структур. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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По версии следствия, минувшей ночью в 23:40 в селе Учкекен Малокарачаевского района республики проводились оперативно-профилактические мероприятия, в которых участвовали сотрудники районной полиции и Росгвардии КЧР.

Двое из них подошли к автомобилю с тонированными стеклами и попросили находившихся в нем мужчин показать удостоверение личности. Водитель машины ответил на это нецензурной бранью и ударил полицейского ножом. В этот момент его приятель достал охотничье ружье и выстрелил из него в ногу росгвардейцу.

Следственный отдел по Малокарачаевскому району следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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