В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя

В Республике Северная Осетия - Алания обнаружили тонны поддельного алкоголя. Нелегальный цех располагался в селе Михайловское Пригородного района.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на протяжении трех месяцев там изготавливали, разливали, фасовали и хранили безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных знаков. Производство и сбыт контрафактных напитков было пресечено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания при участии коллег из УФСБ.

На производстве и в складских помещениях обнаружено свыше 75 тысяч бутылок с напитками. Также изъяты 60 тысяч пластиковых крышек и 120 тысяч этикеток с логотипом известного бренда, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны поддельными. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный правообладателям, превысил 4,8 миллиона рублей.