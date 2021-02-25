Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Минпромторг письмо, в котором предупредила о возможном росте цен на непродуктовые товары. Он станет следствием увеличения затрат на контейнерные перевозки грузов из Азии, который начался еще в прошлом году.

Ставки фрахта (платы за доставку) 40-футового контейнера дошли до немыслимых прежде значений - до 12 тысяч долларов. Таким образом, стоимость перевозки выросла в шесть раз меньше чем за год, сетует Юлия Шленская, президент таможенного брокера КВТ.

Экономика Поднебесной проснулась после пандемии и стала стремительно восстанавливаться, увеличился объем товаров, поставляемых из Китая, - товары экспортировались в контейнерах в Европу, однако обратный поток был минимален. Таким образом возник дефицит контейнеров, которые скопились в Европе и США, а в Китае их стало не хватать.

В какой-то момент ставка на морской фрахт стала выше железнодорожной, и большой объем грузов перешел на железную дорогу. Естественно, нагрузка на нее сильно возросла, и вместе с этим увеличилась и железнодорожная ставка, поясняет Александр Баскаков, директор логистического оператора Rail Cargo Logistics-RUS.

Стоимость контейнерных перевозок - это плавающая величина (фиксированная часть в ней - только железнодорожный тариф), и в значительной мере она зависит от того, куда отправляется груз. Если в регионе есть спрос на контейнеры, как на Дальнем Востоке, то собственник готов даже субсидировать отправку в этом направлении. И наоборот, цена резко вырастает, если контейнер отправляют туда, где на него почти нет спроса, уверен Станислав Пучков, руководитель направления контейнерных перевозок ООО "Байкал-Сервис ТК". Так, если раньше был примерный паритет по стоимости отправки контейнера с Дальнего Востока и обратно, то сейчас перевозка по маршруту Шанхай - Москва стоит в шесть-семь раз больше, чем в обратном направлении.

К чему же приведет такая ситуация? Естественно, к росту цен на отдельные группы товаров. Наиболее существенным будет подорожание габаритного товара, занимающего много места, например - крупной бытовой техники. Ее цена вырастет в среднем на 100-150 долларов за единицу товара, подсчитывает Илья Бартош, операционный директор ПЭК. Недорогие же холодильники могут подрасти в цене на 25-40 процентов. Хуже пришлось тем, у кого габаритный товар дешевле. Так, сетует Алексей Банников, гендиректор Фотосклад.ру, цена перевозки трехметровых фотофонов уже выросла в 1,5 раза.

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В дальней перспективе рост стоимости доставки окажет влияние на цены товаров, сырье для производства которых также экспортируется из Китая. Цены могут вырасти и на кондитерские изделия, поскольку сырье для них - кокосовый жир, пальмовое масло - завозится в Россию из Поднебесной.

Еще один пример - ПЭТ-упаковка, которую производят из китайского сырья. Если начнет дорожать она, то в долгосрочной перспективе рост ее стоимости скажется на цене товаров, для которых используется ПЭТ-тара, уверен Бартош. А их спектр применения очень широк - от медицины до пищевой промышленности.

Стоимость сырья для упаковки начиная с июня 2020 года уже увеличилась на треть, подтверждают другие эксперты. При этом на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. Производители пока работают на старых запасах, которые кончатся через два-три месяца.

Для многих покупателей повышение цен на 15-20 процентов может оказаться критическим. В выигрыше в конечном итоге будут те, чей бизнес от Китая не зависит, полагает Армен Калинин, директор по экспорту Frisquet.

Другими выгодополучателями станут сами китайские компании, которые пользуются услугами перевозчиков из Поднебесной, получающих субсидии на международные перевозки.

По идее, подсчитывает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей, запасы товаров, купленных по старым ценам, закончатся уже к началу марта-апрелю, а значит, рост цен еще впереди. Однако рост цен на непродовольственные товары приведет к очередному снижению спроса, поэтому розничные компании будут стараться максимально сдерживать рост конечных цен для потребителя за счет перераспределения затрат между товарами из ассортимента и снижения собственной маржи, уверен Андрей Писарцов, генеральный директор CHEP. Если же цены на перевозки снизятся, покупатель и вовсе не заметит подорожания.

Так, по оценке Ильи Бартоша, ситуация должна стабилизироваться к лету, к июню 2021 года - общее снижение может составить 35-40 процентов от сегодняшнего уровня. Правда, не все эксперты настолько оптимистичны - вряд ли старые цены вернутся, даже после стабилизации ситуации с контейнерами, прогнозирует Анастасия Маслова, руководитель отдела развития Информационных Таможенных Технологий. Дефицит судов и контейнеров Китай создал искусственно, чтобы отбить полугодовые простои в связи с эпидемией коронавируса в прошлом году. Товары заказаны, и их нужно вывозить любым способом, даже дорогим, и к этому нечего добавить. Разве что деньги покупателей.