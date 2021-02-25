Чего боится в продуктах потребитель: что правда, что вымысел, что опасно, а мы и не слышали об этом?

Миф N 1. ГМО - ужас. Так ли? ГМО-продукцию выращивают примерно в десяти процентах стран мира, преимущественно с высоким уровнем доходов. Генная инженерия обеспечивает повышенную урожайность, делает растения устойчивыми к вредителям, что позволяет избежать дополнительных обработок химикатами. Если бы съеденные нами продукты могли влиять на геном человека, то люди бы уже давно стали на себя не похожи! Да, в ряде стран введен запрет на ГМО-продукты, что связано с доказанным нарушением репродуктивной функции, а еще такие продукты могут негативно влиять на слизистую оболочку желудка. Вместе с тем надпись "Без ГМО" превратилась сегодня в пародию на некогда хорошую задумку. На мой взгляд, с продуктами питания мы употребляем намного больше химикатов и они серьезнее влияют на наше здоровье, чем изредка съеденная ГМО-кукуруза. Я предпочитаю игнорировать то, на что не могу повлиять, и прилагать максимальные усилия к тому, что могу изменить. Поэтому я помогаю предприятиям разработать технологию производства без антибиотиков и выбираю здоровые продукты питания.

Миф N 2. Гормоны. Да, действительно, в промышленном животноводстве применяют гормоны. Но - по тем же показаниям, что и у людей, например, для регуляции полового цикла. Если бы гормоны применяли в качестве стимуляторов роста, то каждая курица и каждый кусочек мяса были бы золотыми! Дозы гормональных препаратов настолько малы, что шансы получить гормоны от животных стремятся к нулю. Гормоны, вырабатываемые в нашем организме при стрессе, к слову, намного опаснее.

Миф N 3. Фермерские продукты всегда безопаснее полученных в промышленных условиях.

Напомню: долгие десятилетия было необходимо обеспечить продовольственную безопасность страны - накормить людей. Увеличение объемов производства в большинстве случаев достигалось за счет уплотнения поголовья. При повышенной скученности и отсутствии адекватной гигиены живущие внутри и вокруг нас микроорганизмы быстрее распространяются между животными и людьми и усиливают свои патогенные свойства. Кроме того, в таких условиях значительно снижаются защитные силы организма и возникают инфекции. Многие десятилетия для сдерживания инфекций и в человеческой, и в ветеринарной медицине применяли антибиотики (хотя сегодня всем известно, что на вирусы и грибки они не действуют). Этим достигался и второй - побочный - эффект: стимуляция роста и продуктивности, ведь никакие вредоносные микробы не мешали животным расти и развиваться.

Однако еще в 80-х годах заметили, что антибиотики перестали быть эффективными. Так появилась глобальная проблема - антибиотикорезистентности. И если во многих странах мира борьба с ней началась еще в 80-е годы, в России эта проблема по ряду причин до сих пор не является приоритетной для решения.

Производители не будут заботиться о вашем здоровье. О нем можете позаботиться только вы

Вместе с тем выявление остаточных количеств антибиотиков и других фармакологически активных веществ в продуктах питания карается серьезными штрафами и даже закрытием экспорта (а это - валюта!), поэтому предприятия всячески контролируют их содержание перед выпуском в реализацию. Кроме того, для подтверждения чистоты продукции в Росстандарте зарегистрирована добровольная система сертификации "Система контроля антимикробных препаратов (СКАМП)", при выполнении условий которых предприятию выдается разрешение на маркировку "Без антибиотиков". Фермеры же не имеют возможности проверить содержание остаточных количеств антибиотиков в продукции после лечения, это и дорого, и есть недопонимание нужности. Поэтому зачастую намного безопаснее купить мясо, яйца или молоко в торговых сетях, чем у непроверенных частных продавцов. Или - самостоятельно проверить, благо для этого сейчас есть доступные каждому потребителю методики.

Боясь антибиотиков в готовой продукции, мы сами делаем неверные шаги в плане выращивания на своих шести сотках клубники и прочего. Вы знаете, что антибиотики выделяются из организма животных и птиц практически в неизмененном виде? То есть если вы в качестве удобрения берете навоз или помет, купленный у непроверенных "поставщиков", то остаточные количества антибиотиков попадут в почву, будут уничтожать почвенную микрофлору и снижать выработку гумуса и урожайность растений. Более того, все части растений впитывают антибиотики, поэтому мы запросто можем самостоятельно вызвать у себя и родных устойчивость к антибиотикам обитающих в нашем организме микробов. Те, в свою очередь, могут передать их патогенам типа сальмонеллы. Если заболеем - чем лечиться будем?

Давайте определимся: химия, употребляемая в сельском хозяйстве, - зло или необходимость? Производители химии не будут заботиться о вашем здоровье. О нем можете позаботиться только вы. И если повысить урожайность растений можно и органическими удобрениями (выбрав помет или навоз от предприятия, производящего продукцию с маркировкой "Без антибиотиков"), то с вредителями дело обстоит не так просто. Правило одно: тщательно выдерживайте период, в течение которого нельзя есть обработанное химикатами, и на всякий случай прибавьте к нему еще пару недель.