Какие порты нужны Северному морскому пути

Не все порты Северного морского пути на сегодняшний день можно считать полноценными инфраструктурными опорными точками. К такому выводу пришли специалисты, исследовавшие развитие арктических портов на местах. Внимание ученых привлекли два порта, которые входят в число основных для инфраструктуры СМП, - Сабетта и Диксон.

Вахтовый поселок-порт Сабетта на берегу Обской губы, где проживают около 22 тысяч человек, фактически занимает центральное положение на Северном морском пути. Однако сегодня этот порт полуавтономен. По мнению авторов исследования, он одновременно и работает на развитие транспортной системы в Арктике, и изолирует себя от нее. Порт обслуживает газовозы, везущие ямальский газ в Европу и Азию, но при этом он "заточен" сугубо под нужды проекта, не являясь убежищем для судов, не принимая и не обслуживая корабли, которые не относятся к проекту "Ямал СПГ". Ученые приводят случай, когда неисправное грузовое судно было отбуксировано на рейд Сабетты, но администрация порта категорически отказалась принять его. То есть функцию поддерживающей - опорной - инфраструктуры порт практически не выполняет, считают исследователи.

Что касается Диксона, то сегодня он является полным антиподом Сабетте. В 2015 году Диксон, являющийся самым северным материковым поселком в мире, отметил 100-летний юбилей. Сейчас он находится в упадке. По данным на 2020 год, в нем живут 529 человек. Его соприкосновение с Северным морским путем выражается сегодня в летнем завозе генеральных грузов и немногочисленных поставках попутных грузов ледоколами. Перспективы развития Диксона сегодня связываются с разработкой Сырадасайского месторождения угля на полуострове Таймыр, в 120 километрах к юго-востоку от поселка. Запасы месторождения оцениваются в 5,7 миллиарда тонн, начать его освоение предполагается в 2021 году.

На порты нельзя возлагать выполнение не свойственных им функций

Ученые резюмируют: представление об СМП как о целостном проекте, проверяемое на практике в отдельных поселках, далеко не во всем совпадает с реальностью.

Иную точку зрения высказывает Михаил Григорьев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. По его мнению, на коммерческие порты нельзя возлагать выполнение не свойственных им функций. Создавать в портах СМП капитальные судоремонтные мощности - экономически нецелесообразно, убежден эксперт.

Упадок портов может говорить не только о нерадивом подходе к их содержанию, но и о том, что тот или иной порт просто не нужен. Когда меняется структура грузопотока, нет смысла содержать избыточные мощности, поскольку это очень дорого.

Тем не менее наращивание портовых мощностей в Арктике необходимо, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Мурманске. Помимо этого, предстоит серьезно развивать аварийно-спасательную инфраструктуру и навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативно оказывать медицинскую помощь экипажам судов. Многие из этих задач сформулированы в плане развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, который был утвержден в конце 2020 года. Что касается портов за его границами и всей остальной транспортной инфраструктуры, то это сфера ответственности Минтранса России.