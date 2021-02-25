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25.02.2021 15:58
Рубрика: Общество

Петербургский госпиталь в "Ленэкспо" прекратил работу

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Северной столице выписаны последние пациенты временного госпиталя для лечения больных с коронавирусом, устроенного в павильонах "Ленэкспо". Сегодня в помещениях огромных павильонов, перегороженных на отсеки, в которых размещены кровати, проходит заключительная дезинфекция. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Закрытие учреждения стало возможным благодаря снижению заболеваемости COVID-19 и, соответственно, уменьшению числа горожан, которые бы нуждались в госпитализации по этому заболеванию.

На несколько месяцев павильоны стали подразделением Госпиталя для ветеранов войн, поэтому персонал из "Ленэкспо" смог вернуться на работу на основные площадки госпиталя.

Правда, пока койки временного госпиталя не убираются: госпиталь в "Ленэкспо" переведен в резерв. Если будет необходимость, его очень быстро расконсервируют.

Павильоны были предназначены для лечения 2,5 тысяч пациентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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