В Псковской области "мусорная" реформа привела к закрытию профильных компаний. До создания регионального оператора, по данным антимонопольного органа, в области работали более тридцати перевозчиков отходов. Сейчас их осталось девять. Из-за сужения рынка подорожали услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В ситуацию пришлось вмешаться ФАС.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, предполагающая создание региональных операторов, начала работать в большинстве российских регионов в 2019 году. При этом законодатели четко прописали: регоператор может вывозить и утилизировать самостоятельно не более 50 процентов ТКО. Остальные 50 процентов он должен разыгрывать на торгах.

В Псковской области по результатам конкурса статус оператора по обращению с отходами получила частная компания. Делиться контрактами с конкурентами она не захотела. Псковское УФАС уличало регоператора в несоблюдении 50-процентного ограничения и заключении контрактов без торгов. А с результатами аукциона, который все-таки состоялся, антимонопольщики не согласились. Они обнаружили факт сговора с аффилированными участниками.

- Мы выносили регоператору предупреждения, предлагая добровольно устранить нарушения и избежать ответственности, - комментирует ситуацию руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - Руководитель компании наши предупреждения игнорировал. В результате мы вынесли решение о сговоре организатора торгов и участников и наложили "оборотный" штраф в 64 миллиона рублей. Нарушитель пытался оспорить это решение, но две судебные инстанции поддержали нашу позицию. Кроме того, мы обязали регионального оператора проводить торги на транспортировку ТКО - они должны состояться в марте. Здесь следует пояснить, почему такую важность имеет 50-процентное ограничение, которое установили законодатели. Даже если мощности регионального оператора позволяют ему самостоятельно обслуживать весь регион, необходимо сохранять конкуренцию на рынке. Чтобы в случае внезапного ухода регоператора в субъекте не произошел мусорный коллапс. Подобную ситуацию мы сейчас наблюдаем в Дагестане: республиканского оператора не устроили тарифы, он отказался работать, а переложить его функции оказалось не на кого.

Маленькие компании, владеющие одним-двумя мусоровозами, были вынуждены закрыться, когда им отрезали путь на рынок ТКО.Более крупные предприятия, у которых есть широкий парк транспорта и спецтехники, большой опыт работы, смогли перепрофилироваться.

К примеру, перевозчик, который раньше вывозил, сортировал, перерабатывал и утилизировал отходы в Пскове и в Псковском районе, теперь занимается уборкой снега, грузоперевозками, принимает и транспортирует в места по обезвреживанию ртутные лампы, вывозит промышленные и строительные отходы. Однако передел рынка привел к разрушению системы раздельного сбора мусора, которую в 2012 году создало это предприятие.

До "мусорной" реформы в Пскове и в Псковском районе насчитывалось более 300 контейнеров для пластика, полиэтилена, стекла и макулатуры. Когда регоператор начал разыгрывать подряды, компании, обслуживающей сетки для сбора вторсырья, достался только небольшой участок Пскова. Более ста контейнеров, не вошедших в эту зону, в 2019 году пришлось демонтировать. А в 2020-м монополист и вовсе расторг с подрядчиком контракт в одностороннем порядке. Затем он заключил прямые контракты, выбрав новых участников цепочки без торгов.

- Мы обратились в антимонопольную службу, жалобу признали обоснованной, - рассказывает Андрей Лукьянов, директор компании, наладившей систему раздельного сбора. - В ближайшее время торги наконец-то должны состояться, будем участвовать.

Жалобы в антимонопольный орган на действия регионального оператора поступали не только от предпринимателей, но и от потребителей, недовольных увеличившимися цифрами в квитанциях. Ведь доля перевозок в тарифе на вывоз ТКО составляет около 70 процентов.

- Вместо того чтобы минимизировать расходы на транспортирование, региональный оператор заключал договоры с аффилированными предприятиями по завышенным ценам, - поясняет Ольга Милонаец. - Оплачивать эту "дружбу" пришлось потребителям. Наши расчеты мы передали в центральный аппарат ФАС России, уполномоченный пересматривать тарифы. Федеральная антимонопольная служба постановила, что тарифы для псковского регионального оператора на 2019-2020 годы были установлены с нарушениями, и предписала профильному областному комитету произвести перерасчет. В результате с 1 августа прошлого года плата за вывоз ТКО на одного человека в месяц снизилась с 89,27 рубля до 79,44 рубля в Северной зоне и с 86,62 рубля до 74,44 рубля в Южной зоне.

Вопрос, связанный с тарифами, удалось решить, но набирает актуальность другая проблема. Недавно регион утвердил территориальную схему обращения с отходами. Этот документ определит правила игры на "мусорном" рынке на ближайшие несколько лет. Некоторые предприятия, владеющие полигонами и техникой, были неприятно удивлены, не обнаружив себя на карте. Вопрос уже изучает антимонопольная служба.

- Наш партнер, мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово, по территориальной схеме сможет работать с твердыми коммунальными отходами только до 2023 года, - приводит пример Андрей Лукьянов. - А это предприятие играет в "мусорной" цепочке очень важную роль, в том числе с точки зрения экологии. Оно занимается глубокой сортировкой ТКО, формирует транспортные партии вторсырья и отправляет их на перерабатывающие предприятия, где ресурсы получают вторую жизнь.

Часть отходов перерабатывается непосредственно внутри комплекса, превращаясь в плитку, брусчатку, бордюры.

Какова ситуация в других регионах СЗФО? В Калининградской области создали специальное государственное предприятие, которое получило статус регионального оператора по обращению с отходами. По словам руководителя Калининградского УФАС Артура Демкина, жалоб от перевозчиков на действия этой структуры антимонопольное ведомство не получало. Тем не менее надзорный орган пристально следит за ситуацией на рынке ТКО.

- Требование о проведении конкурентных процедур в отношении территорий, на которых образуется не менее 50 процентов всех твердых коммунальных отходов, в Калининградской области соблюдается, - отмечает Артур Демкин. - Однако в прошлом году мы оспорили один из таких аукционов, поскольку победитель не имел лицензии на транспортировку отходов определенных классов опасности в Калининградской области. Также по указанному факту было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Арбитражный суд Калининградской области еще не вынес своего решения.

Кроме того, как предполагают в УФАС, региональный оператор необоснованно раздробил годовой контракт на доставку квитанций потребителям. Общая стоимость работ оценивалась в 27,6 миллиона рублей, но в разбивке по кварталам вышли четыре договора стоимостью 6,9 миллиона рублей каждый.

- Таким образом регоператор получил возможность провести закупку в формате запроса котировок, - поясняет Артур Демкин. - А это совсем другие сроки подачи заявок и условия участия, нежели в конкурсах или аукционах, которые состоялись бы, если бы не дробление стоимости работ. Сейчас мы судимся с региональным оператором по второму кругу: апелляция поддержала позицию УФАС, ждем решения суда кассационной инстанции.