Россия переживает бум розничных инвестиций вместе с остальными странами мира. Коронавирус и нестабильная валюта заставили население СЗФО искать новые способы хранения денег.

В декабре ставка по депозитам в банках топ-10 составила 4,46 процента, а инфляция по итогам 2020 года - 4,9 процента. С учетом налоговых новаций, вступающих в силу в этом году, реальная эффективность банковских вложений может оказаться и вовсе отрицательной. По мере снижения ставок вкладчики вынуждены искать альтернативные варианты вложений, которые, как и прежде, позволят получать высокую доходность. Так, по данным "Московской биржи", количество физических лиц, имеющих брокерские счета, за 2020 год увеличилось на треть и достигло рекордных 8,8 миллиона.

Торговля ценными бумагами и сопутствующие ей сервисы становятся доступнее рядовому инвестору за счет современных технологических решений. Совершать сделки и получать всестороннюю аналитическую поддержку можно, используя мобильное приложения или Telegram-каналы. Те банки, кто не уловил тренда, теряют клиентов. "Среди финансовых организаций, которые наиболее ощутили отток клиентов, можно отметить средние и небольшие, не имеющие инвестиционных сервисов. Основная часть новых инвесторов - это бывшие вкладчики", - говорит председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Однако не все молодые инвесторы понимают законы рынка. Заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк" Анатолий Вожов отмечает, что прошлый год еще раз показал, что рынок финансовых инструментов невозможно предсказать, потому новым инвесторам надо познакомиться с такими понятиями, как риски, падения и диверсифицированный портфель ценных бумаг, научиться разрабатывать стратегии покупки-продажи, следить за новостями в мире и понимать, как и когда нужно на них реагировать.

Появление большого числа частных инвесторов - хороший сигнал для рынка, а также для деловой среды в целом, так как означает, что граждане стали готовы больше рисковать, вкладывать, зарабатывать, стали более "рыночными". Однако стоит помнить, что рекордное количество новых брокерских счетов среди населения является одним из признаков финансового пузыря. Похожая тенденция была в 2006-2007 годах, когда случился всплеск интереса к фондовому рынку и огромные притоки в ПИФы. Лавинообразный приток частных инвестиций оказывает и негативное влияние на рынок: неоправданно завышаются цены акций, появляются не всегда адекватные оценки тех или иных активов. В результате часть инвесторов ждет разочарование в сделанных ими инвестициях, а рынок - определенный отток капитала.

На инвестиционной волне пытаются прокатиться всевозможные финансовые "гуру"

"Это история о том, как можно и заработать, и потерять деньги. В проигравших могут оказаться и банкиры, привыкшие получать ''ренту''с тех капиталов, которые лежали у них на счетах и обеспечивали дополнительный доход. Сейчас этого не будет, так как люди активно переводят капиталы из банков в брокеров, и те, кто не может предложить клиентам новых интересных решений, будут терять доходы и прибыль", - поясняет основатель Talkbank Михаил Попов.

Центральный Банк России уже обратил внимание на массовый наплыв неквалифицированных инвесторов и задумался о более жестком регулировании фондовых рынков. Планируется, что с 1 июля 2021 года будет запущено обязательное тестирование инвесторов перед их выходом на рынок. Пока же брокерам рекомендовано ограничить некоторые финансовые инструменты для широкого круга инвесторов.

По мнению экспертов, регулятору стоит обратить пристальное внимание и на факты мошенничества со стороны посредников, разработать меры по защите частных инвесторов, по примеру комиссии по ценным бумагам и биржам США. При этом крайне важно соблюсти баланс, чтобы не усложнять доступ клиентов к инструментам, подходящим им по профилю риска.

На инвестиционной волне пытаются, и порой успешно, прокатиться всевозможные финансовые "гуру" в Instagram. Каждый из них обещает обучить всех желающих не только финансовой грамотности, но и грамотному использованию инвестиционных инструментов.

Разумеется, не бесплатно.

"Тот поток курсов и марафонов по инвестированию, который обрушился на головы россиян за последний год, приводит в ступор даже профессионалов. Беда в том, что большинство ''гуру'' - троечники, уволенные сотрудники банков и страховые агенты, мимикрирующие под финансовых советников", - отмечает эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман.

По словам директора по региональному развитию General Invest Ольги Юриковой, одна из ключевых проблем нашей страны - это отсутствие финансовой грамотности. Ведь в России этот тренд только зарождается.

"Ни в коем случае нельзя принимать инвестиционных решений, основываясь на сторонних мнениях, это почти всегда приводит к потерям", - предупреждает кандидат экономических наук, руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина.

Тем не менее от блогеров есть и определенная польза: они популяризируют рынок и помогают начинающему инвестору разобраться в азах инвестиционного процесса, изучить различные активы, акции и облигации. Важно не забывать, что большая часть пишущих об инвестировании не эксперты на фондовом рынке и просто хотят заработать денег на любой интересной теме, которая подвернется им под руку.

Кстати

Если же вы решили приумножить свои сбережения, став инвестором, то начинать стоит с облигаций или фондов облигаций и постепенно добавлять акции, фонды акций и золото, использовать только проверенных брокеров с большой историей и подтвержденной репутацией, либо пользоваться банковскими сервисами и платформами коллективного инвестирования. В вашем инвестиционном портфеле обязательно должны быть активы разных классов из разных секторов экономики.

Облигации дают доходность пять-шесть процентов годовых в рублях. Все, что выше, имеет повышенные риски и не рекомендуется к покупке неопытным инвестором. Акции меняются в цене в четыре-пять раз быстрее облигаций, и первое время разумно держать в них в четыре-пять раз меньше вложенных средств, то есть акции 15-20 процентов и облигации 80-85 процентов от общего объема портфеля. Преимущество лучше отдавать так называемым голубым фишкам - акциям надежных и ликвидных компаний.

Чтобы не уйти в минус в первые же дни, стоит пройти грамотные обучающие курсы по трейдингу и инвестициям, планировать не только прибыли, но и убытки, вкладывать в торговлю на начальном этапе лучше не более десяти процентов средств. И главное - помнить, что ни один вид инвестирования не дает гарантии сохранности и приумножения вложенных денег.

Никаких гарантированных доходностей на бирже не может быть, поэтому не стоит верить тем, кто обещает вам золотые горы при покупке определенных активов. Анализируйте каждую сделку, наберитесь терпения - и успех не заставит себя ждать.