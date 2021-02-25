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25.02.2021 07:40

В поисках экспатов

Предприятия столкнулись с нехваткой квалифицированных мигрантов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 40(8391)
Совбез призвал упростить въезд в Россию трудовых мигрантов, которые готовы работать в наиболее пострадавших отраслях экономики. Для бизнеса это очень важный сигнал: с начала пандемии предприятия начали испытывать дефицит иностранной рабочей силы, и заместить его отечественными специалистами получается далеко не всегда.

По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, наибольшие сложности с приездом иностранных специалистов испытывают предприятия, которые локализовали производство в России. Дело в том, что эти заводы, как правило, оснащаются зарубежным оборудованием. Устанавливать его и приглашают иностранных специалистов.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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- Это высококлассные инженеры мирового уровня, задача которых - запускать новые линии предприятия в разных странах, - говорит официальный представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Если раньше эти специалисты въезжали в Россию по деловой визе, которую можно было оформить за несколько дней, то теперь на таких сотрудников должны оформлять рабочую визу. Ее могут делать до полутора месяцев. Для предприятия, которое уже закупило новую линию, это означает простой.

Мария Егорова, старший консультант направления "Производство" международной рекрутинговой компании Hays, говорит, что иностранные квалифицированные специалисты не ограничиваются пусконаладочными работами, иностранные подрядчики в прошлые годы активно отвоевывали сферу инжиниринга. По данным Егоровой, такие специалисты зачастую не связаны с какой-то конкретной компанией, они приезжают только на проекты.

С точки зрения оформления визы это тоже вызывает дополнительные сложности, ведь фактически иностранный специалист не устраивается в штат на российский завод, а просто приезжает выполнить определенный фронт работ.

Отечественный рынок труда эти кадры заместить не может.

- Технически такая возможность, безусловно, есть. Обслуживать оборудование можно научиться, хоть оно и бывает уникальным. Вопрос в том, готова ли компания, у которой один-два клиента или проекта в России, содержать целые команды для обучения российских специалистов. Конечно, если ничего не изменится в ближайшее время, к этому придут. Но нельзя с уверенностью сказать, что это будет выгодно бизнесу, который это будет делать, - констатирует Мария Егорова.

Высококвалифицированные иностранные работники не только приезжают в Россию на проекты и в командировки. Они также могут устроиться в штат компаний на постоянную работу. Правда, число таких работников невелико. В прошлом году было оформлено чуть больше 20 тысяч разрешений на работу для высококвалифицированных иностранных работников. Для сравнения: по всей стране в этот период было оформлено 1,3 миллиона мигрантов.

Зарплата квалифицированного специалиста в научном учреждении должна быть не меньше 83 тысяч

Мигранты, приезжающие работать в Россию на любую работу, и высококлассные специалисты прибывают в страну по разным правилам. Для квалифицированных кадров предусмотрен упрощенный порядок въезда. По федеральному законодательству платить такому сотруднику нужно не менее 167 тысяч рублей в месяц. Если экспат приезжает в научное учреждение, то его зарплата должна быть не меньше 83 тысяч, для иностранцев в особых экономических зонах сумма составляет 57 тысяч рублей.

Правда, из-за колебания курса рубля эта сумма в долларовом эквиваленте или в европейской валюте ниже, чем, например, год-два назад, но, как говорит председатель комитета по промышленности Санкт-

Петербургского регионального отделения "Деловой России", генеральный директор компании по производству отопительных приборов Виктория Нестерова, сами сотрудники-экспаты в деньгах не потеряют, поскольку их зарплаты, как правило, привязаны к курсам валют.

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Стоит отметить, что дефицит кадров в промышленности касается не только редких инженерных отраслей. Предприятиям не хватает специалистов самого разного уровня. По словам Виктории Нестеровой, в пандемию произошел отток в том числе и из сфер, не требующих квалификации.

- Наблюдается существенный рост вакансий по сравнению с докоронавирусным периодом, однако наши специалисты не спешат замещать освободившиеся ниши. Причина в том, что работодатели привыкли экономить на труде мигрантов, чьи зарплаты были ниже, чем у россиян, и не готовы поднимать зарплаты, учитывая экономические потери в период пандемии, - констатирует эксперт.

По данным сервиса HeadHunter, растет спрос на упаковщиков, сотрудников пищевых предприятий, швей. Раньше на такую работу охотно шли мигранты. Сейчас многие оставшиеся в России иностранцы идут работать курьерами, где происходит существенный рост числа вакансий и предлагается более высокая по сравнению с производственным сектором зарплата. В частности, агрегаторы предлагают курьерам зарплату в районе 60 тысяч рублей в месяц, что вполне сопоставимо с минимальной планкой экспата, приезжающего в особую экономическую зону для работы на инновационном предприятии.

По оценкам экспертов, когда закончится пандемия, миграционный поток начнет постепенно восстанавливаться. Правда, для промышленных компаний, столкнувшихся с дефицитом кадров, нет никаких гарантий, что прибывшие в Россию мигранты захотят работать на тех же условиях, что и раньше, тем более что неквалифицированный труд за последний год существенно вырос в цене.

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